Gifhorn

Hausärzte dringend gesucht: Das ist die Kernaussage der aktuellen Zahlen und einer Prognose für 2035 zur hausärztlichen Versorgung im Landkreis Gifhorn, die Stefan Hofmann als Geschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung am Donnerstag im Kreisausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration vorstellte. Eine Idee, um der aufgezeichneten kritischen Entwicklung gegenzuwirken: eine eigene Förderrichtlinie für den Landkreis Gifhorn.

Die Zahlen sind alarmierend: Derzeit liegt der Versorgungsgrad mit Hausärzten im Landkreis Gifhorn – er ist aufgeteilt in vier so genannte Hausärztliche Planungsbereiche (HPB) – zwischen 80 und 90 Prozent, im Landkreisschnitt sind es 87,7 Prozent. Bei Werten unter 75 Prozent wird von einer Unterversorgung gesprochen. Im Jahr 2035 könnte der Versorgungsgrad laut Stefan Hofmann zwischen 60 und 70 Prozent liegen – wenn nicht früh genug und effizient gegengewirkt wird. „Wir sind in einem kritischen Bereich, der sich dramatisch entwickeln wird“, so Hofmann.

Viele Probleme, aber auch viele Lösungsansätze

Der Probleme gibt es viele. So steht der Landkreis laut Hofmann in Konkurrenz zu vielen anderen Landkreisen in Niedersachsen, in denen die Zahlen und die Entwicklung ähnlich sind – oder gar noch schlechter. Zudem würden für jede Ärztin oder jeden Arzt, die oder der in den Ruhestand geht, 1,5 bis zwei Mediziner als Ersatz benötigt. „Das liegt daran, dass die Versorgungszahlen steigen und gleichzeitig Familien und Freizeit einen höheren Stellenwert einnehmen.“

Aber es gibt auch mehrere Lösungsansätze. Lobend erwähnte Hofmann das Medizin-Mentoring des Landkreises, bei dem 17 Ärzte und Ärztinnen aus dem Landkreis 25 Medizinstudenten und -studentinnen betreuen, um sie nach dem Studium in den Landkreis zu holen. Mit der Stadt Gifhorn gebe es bereits Gespräche, wie man einige der offenen Hausarztstellen besetzen könnte. Die Kassenärztliche Vereinigung hat zudem vier Stellen im Landkreis im Niedersächsischen Ärzteblatt ausgeschrieben und bietet einen Investitionskostenzuschuss von bis zu 60 000 Euro an. Außerdem wird jetzt im Landkreis darüber nachgedacht, eine Richtlinie zur finanziellen Förderung zur Neuansiedlung, Praxisübernahme oder Errichtung einer Zweitpraxis zu erstellen. Diese würde sich laut Kreisrat Rolf Amelsberg mit der Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen durch den Kreis ergänzen. Über sie könnten Ärzte Zuschüsse erhalten, wenn sie Arbeitsplätze schaffen.

Konkrete Zahlen präsentierte Hofmann für jeden der vier Planungsbereiche. Der HPB Gifhorn mit der Stadt, der Sassenburg sowie den Samtgemeinden Isenbüttel, Meinersen und Wesendorf hat eine Versorgung von 87,7 Prozent, auf 1600 Einwohner kommt ein Hausarzt. 15 Hausärzte könnten sich in diesem HPB noch ansiedeln. „Das macht uns Sorgen“, so Hofmann. 88,5 Prozent Versorgung sind es im HPB Braunschweig-Umland, zu dem die Samtgemeinde Papenteich sowie Vechelde und Wendeburg gehören. Hier kommen auf einen Arzt 1596 Einwohner, 7,5 Ärzte könnten sich hier noch ansiedeln.

Mit 110,7 Prozent bestens versorgt – und daher derzeit für weitere Hausarztansiedlungen gesperrt – ist der HPB Hankensbüttel/Wittingen. Hier kommen 1526 Einwohner auf einen Hausarzt. Doch das könnte sich in den kommenden Jahren ändern: Der Altersschnitt der Ärzte liegt bei über 60 Jahren. Schlecht versorgt ist mit 77,7 Prozent der HPB Wolfsburg-Umland mit den Samtgemeinden Brome und Boldecker Land sowie Velpke.Hier kommen 1618 Einwohner auf einen Arzt, acht Hausärzte könnten sich noch ansiedeln.

Es gibt auch eine gute Nachricht

Aber Hofmann hatte auch eine gute Nachricht dabei: Bei den Fachärzten ist der Landkreis Gifhorn gut versorgt. In allen Fachrichtungen liegt die Versorgung derzeit bei über 100 Prozent – außer bei den Hautärzten mit lediglich 70 Prozent. Besonders gut ist der Landkreis mit Urologen (119,7 Prozent) versorgt, bei den Kinderärzten sind es 107,9 Prozent.

Von Thorsten Behrens