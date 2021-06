Haus in Gifhorn in Flammen – 37-Jähriger rettet sich schwerst verletzt

Die Rauchsäule war von weitem zu sehen: Am Ribbesbütteler Weg in Gifhorn brannte am Dienstagabend ein Einfamilienhaus. Ein 37-jähriger Mann, der sich im Haus aufgehalten hatte, konnte sich selber retten, musste aber mit schwersten Verletzungen per Rettungshubschrauber in die Medizinische Hochschule Hannover gebracht werden.