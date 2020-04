Hauptrolle für pikante Pfannkuchen

Peine/Gifhorn/Wolfsburg

Jetzt sind wir schon in der Osterwoche – und der alljährliche Streifzug durch die Geschäfte auf der Suche nach neuer Deko fällt leider aus. Aber in der Osterkiste vom Dachboden ist auch nichts allzu Ansehnliches, außer den bunt bemalten Eiern, die Marla alljährlich unter anderem. im Kindergarten hergestellt hat. Auch das fällt in diesem Jahr natürlich flach. Also gilt es, diesen Mangel in Heimarbeit etwas zu kompensieren und selbst kleine Kunstwerke herzustellen. Den Inhalt der ausgepusteten Eier werde ich dann gleich für mein heutiges Rezept verwenden: Pfannkuchen. Allerdings in einer herzhaften Variante mit einem leckeren Salat dazu. Also erst das Dekorieren, danach fangen wir mit dem Kochen an.

Verschönerung der Eingangstür war die Aufgabe für Marla und mich. Was machen wir aus den wenigen Dingen, die wir haben und die infrage kommen? Schließlich haben wir eine Laterne mit Ostergrün, drei von Marlas bemalten Eiern und – einer Rolle Klopapier dekoriert. Wir wollten sehen, wie lange es dauert, bis die Toilettenpapierrolle die Laterne verlässt ... und tatsächlich: Nach drei Tagen war die Rolle weg! Da hatte wohl jemand sehr große Not. Also haben wir eine neue Rolle in die Laterne gelegt, diesmal bemalt mit einem „Alles wird gut“-Regenbogen.

Herzhafte Pfannkuchen

Teig für bis zu 6 Pfannkuchen (je nach Pfannengröße):

4 Eier

400 ml Milch

200 g Mehl

Salz

Öl oder Butter

Füllung (reicht für etwa 4 Stück):

200 g geriebener Käse

4 Scheiben Kochschinken

50 g Schinkenwürfel

100 g Crème Fraiche oder Schmand

Eier mit Milch verrühren und das Mehl zugeben, salzen und 30 Minuten quellen lassen. Öl oder Butter (ich habe Kokosöl verwendet) in einer beschichteten Pfanne erhitzen, eine Suppenkelle Teig in die Pfanne gießen und ausbacken. Gegebenenfalls zwischendurch erneut Öl in die Pfanne geben.

Pfannkuchen mit Crème Fraiche bestreichen, etwas Käse daraufstreuen und mit den Schinkensorten belegen. Aufrollen und in eine Auflaufform legen. Restlichen Käse über die aufgerollten Pfannkuchen streuen und im Backofen bei 160 Grad (Umluft) für 20 Minuten backen.

Dazu passt ein bunter Salat.

Von Laureen Möller