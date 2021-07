Hantavirus: So groß ist die Gefahr im Landkreis Gifhorn

Gifhorn

Rollt parallel zum Corona-Virus eine weitere Virus-Welle heran? Das Landesgesundheitsamt stellt im Landkreis Osnabrück eine Verbreitung des Hantavirus’ fest, das durch die dort hohe Population der Rötelmäuse übertragen wird. Der Landkreis Gifhorn gibt auf AZ-Nachfrage erst einmal Entwarnung.

„Es ist nicht nur ein hoher Anteil von Rötelmäusen mit Hantaviren durchseucht. Aufgrund eines milden Winters und eines großen Nahrungsangebotes von Bucheckern ist die Population der Rötelmäuse insgesamt hoch“, warnt Dr. Johannes Dreesman, Leiter der Abteilung Infektionsschutz am Niedersächsischen Landesgesundheitsamt.

Überträger des Hantavirus’: Die Rötelmaus verbreitet sich in so genannten Mastjahren besonders gut. Quelle: Kimmo Taskinen dpa Archiv

Hantavirus-Ausbruchsjahre werden laut Landesgesundheitsamt in Deutschland meist in Abständen von zwei bis drei Jahren beobachtet, zuletzt in 2019. Im Landkreis Osnabrück kam es in den vergangenen Jahren zu den meisten in Niedersachsen gemeldeten Hantavirus-Infektionen mit besonders hohen Fallzahlen in den Jahren 2010, 2012, 2017 und 2019. Auch in diesem Jahr könnte es zu überdurchschnittlich vielen Übertragungen kommen: An vier von fünf untersuchten Fangorten im Landkreis Osnabrück tragen in diesem Jahr bis zu 92 Prozent der Rötelmäuse Hantaviren.

Keine Vermehrung im Kreis Gifhorn bekannt

Gifhorns Amtsarzt Josef Kraft gibt für die Südheide Entwarnung: „Eine Vermehrung von Rötelmäusen im Landkreis Gifhorn ist uns nicht bekannt.“ Diese seien hauptsächlich in Osnabrück und im Emsland immer wieder mal Thema. Im Landkreis Gifhorn seien 2019 keine Fälle von Hantavirusinfektionen bei den Menschen, im Jahr 2020 und 2021 bis jetzt jeweils ein Fall gemeldet worden.

Übertragungswege und Tipps zum Schutz Hantaviren werden von infizierten Rötelmäusen mit Speichel, Kot oder Urin ausgeschieden und bleiben in der Ausscheidung mehrere Tage ansteckend. Werden diese zum Beispiel beim Fegen aufgewirbelt und eingeatmet, so kann es zu Infektionen kommen, sagt Gifhorns Amtsarzt Josef Kraft. Auch durch einen Biss erkrankter Tiere können die Viren auf den Menschen übertragen werden. Hantavirus-Erkrankungen treten in allen Altersgruppen auf. Männer im mittleren Alter sind laut Kraft häufiger betroffen als Frauen. Das größte Infektionsrisiko für eine Hantavirus-Infektion bestehe, wenn man Kontakt mit Nagern oder deren Ausscheidungen hat. Hantavirusinfektionen können über das ganze Jahr auftreten. Besonders hoch ist die Infektionsgefahr im Zeitraum von April bis September. Bei Tätigkeiten mit hohem Übertragungsrisiko wie dem Ausfegen, Aufräumen oder Ausbauen von Lagerräumen (zum Beispiel Ställen, Schuppen, Garagen), der Gartenarbeit oder dem Verarbeiten von gelagertem Holz sollte darauf geachtet werden, Schutzkleidung zu tragen und Staubaufwirbelung zu vermeiden, beispielsweise durch Befeuchten der Umgebung, rät das Landesgesundheitsamt. Falls doch Stäube entstehen, sollte eine eng anliegende Maske getragen werden, empfohlen wird eine FFP3-Maske. Wohnhäuser und Nebengebäude sollten vor dem Eindringen von Nagetieren geschützt werden. Ein guter Schutz besteht auch darin, Rötelmäusen und anderen Nagetieren kein Nahrungsangebot und keine Nestmöglichkeit zu bieten. Lebensmittel sollten fest verschlossen und Essensreste nicht auf dem Hauskompost entsorgt werden. Es sollten verschließbare Behältnisse für den Abfall und die Sperrmüllentfernung benutzt werden. Abdichten von möglichen Eintrittspforten im Hausdach, Boden, Keller und Garagen hilft zu verhindern, dass Nagetiere in Hohlräume gelangen.

2020 wurden Kraft zufolge 38 Fälle von Hantavirus-Erkrankungen bei Menschen in Niedersachsen gemeldet und 2021 sind es bis jetzt 20 Fälle. In der Vergangenheit wurden laut Daten von 2012 177 Erkrankungen und 2019 189 Erkrankungen in Niedersachsen bei Menschen registriert.

Hantaviren: Das sind die Symptome

„Nach einer Infektion mit den Hantaviren kann nach zwei bis vier Wochen abrupt Fieber einsetzen, begleitet von starken Kopf-, Glieder- und Flankenschmerzen. Häufig kommen Übelkeit und Erbrechen hinzu“, sagt Kraft über die Symptome. „Bei schweren Verläufen tritt nach einigen Tagen ein akutes Nierenversagen auf.“

