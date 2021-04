Gifhorn/Wolfsburg

Online-Messe in Corona-Zeiten? Das können Wolfsburg und Gifhorn auch. Nahezu 40 Unternehmen aus der Region Gifhorn und Wolfsburg haben sich für die Digitale Handels- und Gewerbeschau von AZ und WAZ angemeldet. Sie werden allen Interessierten Messebesuchern ihr vielfältiges Leistungsspektrum auf der innovativen Plattform präsentieren, informieren und auf Wunsch gern mit Kunden im Online-Chat in Kontakt treten.

Ab Donnerstag gilt’s: Dann geht die digitale Handels- und Gewerbeschau der Aller-Zeitung (AZ) und Wolfsburger Allgemeinen Zeitung (WAZ) im Internet an den Start. Bis Montag, 3. Mai, können sich Besucher rund um die Uhr per Tablet, Smartphone oder auch PC bequem vom heimischen Sofa oder Schreibtisch aus über das breit gefächerte Produkt- und Dienstleistungsangebot in der Region informieren. Denn per Tastenklick können sie durch Foyer und Ausstellungshallen der Veranstaltung schlendern und per Live-Chat sowie Video- oder Sprachanruf sogar Gespräche mit einigen Ausstellern führen.

Digitale Handels- und Gewerbeschau: Über diesen QR Code kommen sich Besucher ganz bequem einloggen. Quelle: AZ/WAZ

„Die Pandemie hält die Region weiterhin in Schach, Geschäfte müssen geschlossen bleiben und Großveranstaltungen sind untersagt“, erläutert AZ-Vermarktungsleiter Florian Schernich den Hintergrund. „Doch mit ihrem Auftritt bei unserer regionalen Handels- und Gewerbeschau im Netz haben die Anbieter aus den unterschiedlichsten Branchen die Gelegenheit, sich und entsprechende Angebote auch fernab herkömmlicher Geschäfts- und Öffnungszeiten einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Gleichzeitig erfahren die Besucher, welche enorme Vielfalt sie in der heimischen Region und auch darüber hinaus erwartet.“ Ideale Voraussetzungen also für Handel, Handwerk und Dienstleister auch in schwierigen Zeiten mit ihren Kunden in Kontakt zu bleiben.

Virtuelles Messegelände, Bummel und Gespräche

Geschäften, Dienstleistern und anderen Unternehmen aus der Region Gifhorn und Wolfsburg gibt die „Digitale Handels- und Gewerbeschau“ die Chance, sich und ihr umfassendes Angebot, ihre Produkte, Aktionen und Dienstleistungen auf einem virtuellen Messegelände zu zeigen. Es gibt einen Eingang, ein Foyer, einen Bereich für Gifhorner Unternehmen sowie einen Bereich für Wolfsburger Unternehmen, in denen sich die einzelnen Firmen präsentieren.

Neue Kommunikationswege für die Unternehmer

Interessierte Besucher können dann direkt vom Sofa aus die Angebote vor der eigenen Haustür entdecken und Kontakt zu den Standbetreibern aufnehmen. „Weil Gewerbetreibende und Unternehmer durch die Corona-Pandemie stark betroffen sind, wollen wir ihnen neue Kommunikationswege aufzeigen und sie unterstützen“, so Schernich. „Die technischen Möglichkeiten sind sensationell und nahezu unbegrenzt!“

Weitere Informationen zur Handels- und Gewerbeschau gibt es auch im Internet unter www.waz-online.de/gewerbeschau.

Von unserer Redaktion