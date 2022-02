Gifhorn

Radeln wird im neuen Jahr im Trend bleiben. Davon ist die Branche im Kreis Gifhorn überzeugt – ebenso davon, dass die extremen Lieferengpässe genauso bestehen bleiben. Wer eine Neuanschaffung plant, sollte sich deshalb damit abfinden, zu kaufen, was gerade noch da ist, oder auf sein Wunschrad ein bis zwei Jahre zu warten. Wohl dem, der für sein altes Rad rechtzeitig Werkstatt-Termine und Ersatzteile bekommt.

Wenn Benjamin Krenzke aus seinem Gazelle-Store raus in die Fußgängerzone schaut, sieht er, mit welchem Gefährt viele Besucher in die Innenstadt kommen. „Die Fahrradständer sind voll.“ Die Lager der Hersteller dagegen nicht mehr. Krenzke spricht von ein bis zwei Jahren Wartezeit für Kunden, die jetzt in sein Geschäft kommen und sich ihr Wunschrad zusammen stellen.

Das Lager mit Ersatzteilen und Zubehör füllen: „Zuviel ist nicht schlimm im Moment“, sagt Joel Thomas vom Gifhorner Radhaus. Quelle: Sebastian Preuß

Wie viele Händler hat Krenzke auf die Nachfrage reagiert. „Wir haben ein großes Lager angemietet.“ Um genug Modelle vorrätig zu haben. Und trotzdem sollten sich Kunden sputen, die noch pünktlich zum Sommer eines haben wollen. „Es wird schon dünn. Die Saison hat schon angefangen, es ist jetzt schon Trubel im Laden wie im Frühjahr.“

„Alles was ich für dieses Jahr brauche, habe ich schon 2021 bestellt. Teilweise Anfang 21 schon“, sagt Joel Thomas vom Gifhorner Radhaus. Im August habe er bereits sein Neurad-Sortiment für 2023 geordert. Ein bisschen Pokern darauf, dass die Nachfrage anhalten wird, sei das schon. „Klar, aber anders geht es nicht.“ Sonst stünde er im kommenden Jahr mit zu wenig Ware da.

Hohe Nachfrage nach E-Mountain-Bikes

Auch BOC am Nordhoff-Kreisel hat sein Lager voll gemacht, obwohl die Nachfrage aktuell etwas zurückhaltender sei, weil sich die Engpässe herumgesprochen hätten. Alexander Dreyer von der Filialleitung rechnet dennoch auch in diesem Jahr mit einer vergleichbar hohen Nachfrage wie 2021. BOC beobachte eine hohe Nachfrage im Bereich Gravel, ein Mix aus Rennrad und Mountainbike, und E-Mountain-Bikes. „Immer mehr Kunden wollen die Natur mit dem Rad entdecken und dabei nicht nur die Radwege nutzen, sondern auch sicher und komfortabel auf den Trails unterwegs sein.“

Was für ganze Fahrräder gilt, gilt auch für Ersatzteile. „Lieferengpässe gibt es bei Verschleißkomponenten wie Ketten, Zahnkränzen, Kettenblättern, Reifen, Laufrädern, Federgabeln, Hydraulikbremsen im Preiseinstieg“, zählt Dreyer auf. Thomas hat 30 bis 40 Prozent mehr Ersatzteile als früher bestellt. „Zuviel ist nicht schlimm im Moment.“ Er zeigt auf seine Bestellliste auf dem Bildschirm. Ein Beispiel: Ein im Juni 2021 bestellter Reifentyp wurde kurz nach der Order von Lieferung eine Woche später auf Lieferung Juli 2022 gestuft. „Ich bestelle von allem mehr als ich brauche. Das war früher nicht nötig.“ Er hält einen zentimeterdicken Stapel an DIN A4-Bögen hoch: „Das sind alles Aufträge.“

Fahrräder und Co.: „Nachfrage weltweit durch die Decke gegangen“

„Es ist echt schwierig“, sagt auch Krenzke. Shimano als einer der gefragtesten Komponenten-Lieferer komme einfach nicht mehr hinterher. „Die Nachfrage ist weltweit durch die Decke gegangen.“ Knappe Zeitfenster in Fabriken und Kapazitäten bei den Containern aus Fernost listet Thomas als Faktoren auf. In seinem Geschäft wirbt ein Sattelhersteller inzwischen damit, wieder in Deutschland herzustellen – nicht nur zusammenzustecken. Räder mit hochwertigen Komponenten aus heimischer Produktion seien eher zu bekommen, sagt Thomas.

Ein Kunde fragt nach einem Inspektionstermin. Es ist ein Donnerstagnachmittag Mitte Februar, Thomas setzt ihn für Montag auf die Liste. Wer sein Fahrrad frühlingsfit machen will, für den wird’s jetzt Zeit. Die Gelegenheit wird nicht günstiger für einen schnellen Termin in der Werkstatt. „Es wird richtig voll.“

Hersteller: Noch jahrelang Lieferengpässe bei Fahrrädern

Sein Hersteller Gazelle rechnet laut Krenzke damit, dass bis zur Normalisierung noch vier bis fünf Jahre ins Land ziehen dürften. Nicht weil die Nachfrage sinke, sondern die Zulieferer ihre Produktions-Kapazität dann erhöht hätten. Was jetzt schon nach oben geht, sind die Preise. Thomas spricht von zehn bis 20 Prozent bei Rädern, Ersatzteilen und Zubehör.

Von Dirk Reitmeister