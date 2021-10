Gifhorn

Am Sonntag ist es wieder so weit: Zu Halloween gehen Gifhorner Kids in der Nachbarschaft mit schaurigen Kostümen auf Süßigkeiten-Jagd, Erwachsene suchen nach den passenden Horror-Looks für Events zum Gruselfest. Für Inspiration sorgen dabei auch immer wieder aktuelle Serien und Filme. Die AZ hat sich nach den aktuellen Trends umgeschaut und festgestellt: Angesagt sind Kostüme aus Hollywood-Serien oder Filmen.

Trend-Kostüm in diesem Jahr: „Squid Game“

„Squid Game“ ist der Serienhit schlechthin. In nur einem Monat streamten Netflix-Nutzer die südkoreanische Produktion auf Platz 1 der Netflix-Charts. In einem tödlichen Wettbewerb kämpfen die Protagonisten dort um einen Geldpreis. Die perfekte Inspiration für Halloween-Kostüme also. Der absolute Renner dieses Jahr ist der Anzug der „Angestellten“, ein roter Overall mit einer schwarzen Maske. Auch ein Hit: der grüne Anzug, den die Teilnehmenden in ihrer Zeit im Spiel tragen. Viele Händler vertreiben die beliebten Kostüme inzwischen detailgetreu, man kann sie aber auch mit Leichtigkeit selbst zusammenstellen.

Comeback eines Horror-Evergreens: Michael Myers aus „Halloween“

Seit dem 21. Oktober läuft „Halloween Kills“, der neue Teil der Horror-Reihe „Halloween“ in den deutschen Kinos. Darin kehrt Serienkiller Michael Myers zurück. Nicht nur auf der Leinwand feiert Michael Myers sein Comeback: Der Protagonist aus der Horrorfilmreihe „Halloween“ ist auch für jede Halloween-Party eine gute Wahl. Neben der charakteristischen Maske gehören zu dem Kostüm üblicherweise ein schwarzer Overall und eine Messer-Attrappe.

Dauerbrenner mit Dalí-Maske: Bankräuber aus „Haus des Geldes“

Für das Outfit der Bankräuber aus der spanischen Netflix-Serie „Haus des Geldes“ braucht es nur eine Maske mit dem Gesicht des spanischen Künstlers Salvador Dalí, einen roten Overall und eine Spielzeugwaffe. Wenig Aufwand also, und leicht an- und wieder auszuziehen. In der Serie plant ein Professor akribisch einen spektakulären Bankraub vor. Praktisch: Gleich acht Kumpane sollen ihn dabei unterstützen. Man kann sich mit dieser Verkleidung also auch als Gruppe zusammentun. Seit der Veröffentlichung der Serie im Jahr 2018 sind die beliebten Masken in jedem Kostümladen zu finden.

Woher kommt das Halloweenfest?

Darum feiern wir am 31. Oktober Halloween Das gruselige Fest hat seinen Ursprung sowohl bei den Christen als auch bei den Kelten. Schon im neunten Jahrhundert gab es am 31. Oktober das keltische Fest „Samhain.“ An diesem Abend feierten die Kelten die Ernte, den Wintereinbruch und das neue Kalenderjahr, welches nach keltischer Zeitrechnung am 1. November begann. Zudem glaubte das Volk, dass an diesem Tag die Toten die Lebenden suchen würden. Mit unheimlichen Kostümen wollten die Kelten sie deshalb vertreiben. Außerdem stellten sie Gaben vor ihre Tür, welche die umherspukenden Toten besänftigen sollten. Die Christen nannten „Samhain“ den „All Hallows Eve“, den Abend vor Allerheiligen. Später wurde aus dem Begriff „Halloween.“ Heute feiern die Protestanten am 31. Oktober auch Reformationstag. Der Brauch der ausgehöhlten Kürbisse stammt aus Irland: Der Legende nach durfte der Bösewicht Jack’O’Lantern nach seinem Tod weder in die Hölle noch in den Himmel. Weil er zu Lebzeiten den Teufel betrogen haben soll, gewährte dieser ihm in der Hölle keinen Einlass. Aus Kulanz schenkte er dem Ganoven noch ein brennendes Stück Kohle in einer ausgehöhlten Rübe. So wandelte O’Lantern ziellos durch die Finsternis, die Rübe leuchtete ihm den Weg. Die Iren glauben seit jeher, dass die ausgehöhlten Rüben mit brennender Kohle den Teufel fernhalten würden. im 19. Jahrhundert brachten irische Einwanderer den Brauch nach Amerika. Hier wich die Rübe dem Kürbis, der sich besser aushöhlen ließ und das Fest entwickelte sich zu dem was wir heute kennen. Menschen tragen gruselige Kostüme, Kinder sammeln Süßigkeiten, Erwachsene feiern Maskenbälle. Inzwischen hat sich das Fest auch in Deutschland durchgesetzt.

Gruseliger Clown: Stephen King’s „Es“

Das Remake des Horrorfilms „Es“ von Stephen King sorgte für den Horror-Hype des Jahres 2017. „Pennywise“ heißt der blutrünstige Clown, der hier den Kindern das Leben zur Hölle macht. Ein gutes Kostüm macht der Psycho-Clown auch heute noch auf jedem Halloween-Event.

Für das Kostüm des schaurigen Clowns braucht es erst einmal ein ganz „normales“ Clown-Kostüm und Perücke. Richtig gruselig wird es erst beim Make-up. Dazu schminkt man sich das Gesicht komplett weiß und schwärzt Ober- und Unterlid mit Kajal. Mit einem dünnen Pinsel werden nun geschwungene Augenbrauen gezeichnet. Anschließend wird mit einem roten Schminkstift Nase, Mund und Mundwinkelverlängerung (siehe Bild) gezeichnet. Mit schwarzem Zahnlack lassen sich zum Schluss noch die Zähne übermalen, sodass diese schön spitz aussehen.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig und Niklas Jan Engelking