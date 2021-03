Hätten Sie’s gewusst? Die AZ lädt zum großen Stadt-Quiz ein

Gifhorn

Welche Institution trägt eine Mühle in ihrem Logo – die Stadt Gifhorn, die Gifhorner Wohnungsbau-Genossenschaft, der Wasserverband Gifhorn oder die Stadtwerke Gifhorn? Hätten Sie’s gewusst? Oder diese Frage hier: Welches Geschäft befindet sich unterhalb des Olympia- & Bundesstützpunkts Boxmühle? Rewe, Extra, Mutter Grün oder Edeka? Aber auch Allgemeinwissen ist gefragt: Welches dieser Wörter bedeutet „anhäufen“? Kulminieren, Korrespondieren, Konvergieren oder Kumulieren? Nur drei von täglich zehn Fragen, mit denen die AZ noch bis zum 5. April zum großen Stadt-Quiz einlädt – wir wollen’s wissen: Wie schlau ist Gifhorn?

Gemeinsam mit der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg und dank der Unterstützung durch die City-Gemeinschaft bietet die AZ täglich neuen Rätselspaß – Gewinnchancen inklusive. Denn unter www.waz-online.de/gfquiz gibt es jeden Tag einen 100-Euro-Einkaufsgutschein der City-Gemeinschaft Gifhorn zu gewinnen. Damit werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Es gibt im trüben Corona-Lockdown noch bis Ostermontag, 5. April, täglich zehn neue Fragen für Rätselfreunde, und der heimische Einzelhandel, der unter dem Lockdown massiv zu leiden hat, verdient ein bisschen was dazu.

Hier geht’s direkt zum Spiel: Einfach den QR-Code scannen. Quelle: Redaktion

Wer dabei sein will, löst die zehn Fragen – man kann sich ja mit der Familie beraten oder auch einen Telefon-Joker anrufen, das wird nicht kontrolliert –, registriert sich zum Schluss und landet so automatisch im Gewinntopf. Die Technik sorgt dafür, dass jeder täglich nur einmal mitspielen kann, Mehrfachregistrierungen werden gesperrt.

Die AZ will’s wissen: Wie schlau ist Gifhorn? Quelle: Redaktion

So weit das Spiel. Jetzt zum Gewinn: Jedes Spiel dauert exakt 24 Stunden, in denen alle Mitspieler um die Wette quizzen. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt, also maximal zehn Punkte pro Spiel. Je mehr Fragen richtig beantwortet sind, desto höher die Chance auf einen Gewinn. Zum Schluss gewinnt der Mitspieler oder die Mitspielerin mit den meisten Punkten. Und wenn mehrere Teilnehmer alle Fragen korrekt beantwortet haben, entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinne werden in der Regel als Einkaufs-Gutschein unmittelbar nach dem Ende des Spiels an den jeweiligen Sieger ausgegeben.

