Haben Sie noch Lust auf den Münster-Tatort, Herr Prahl?

Wenn Hauptkommissar Frank Thiel ermittelt und Professor Karl-Friedrich Boerne mit seiner kleinwüchsigen Assistentin Silke „Alberich“ Haller frotzelt, schalten Millionen Tatort-Fans den Fernseher ein – und trauern aktuell mit über den Serientod von Kommissarin Nadeshda. Am Sonntag, 26. Januar, ab 19 Uhr präsentiert Thiel-Darsteller Axel Prahl seine andere Seite. Er macht mit seinem Inselorchester in der Stadthalle Gifhorn Musik. AZ-Redakteur Dirk Reitmeister sprach mit dem beliebten Künstler.

Welche Musik würde Axel Prahl bei der Beerdigung von Tatort-Kommissarin Nadeshda Krusenstern spielen?

Wahrscheinlich das „Air“ von Bach. Oder „Schön, dass Du da bist“. Oder „Zuhause“. Beide von mir und sehr traurig.

Ist das von der neuen CD?

Das Erste ist von dem ersten Album „Blick auf’s Mehr“, das Zweite von der neuen CD „Mehr", Und der Text lautet: „Die kleine Werkstatt ihres Lebens wird geschlossen. Zu schwach die Hand, die nichts mehr schafft, was einer brauchen kann.“

Millionen kennen Sie als Tatort-Kommissar Frank Thiel, aber die Musik spielte schon vor der Schauspielerei bei Ihnen eine Rolle.

Korrekt, so war das. Im zarten Alter von acht bekam ich meine erste Gitarre. Die Kantorin hat dafür gesorgt, dass wir kostenlosen Gitarrenunterricht bekamen. Da stellte sich schnell heraus, dass ein gewisses Talent vorhanden ist. Dann bekam ich sogar Einzelunterricht. Ich hab mit klassischer Gitarre angefangen, dann kam Irish Folk. Danach Bob Dylan und Johnny Cash, alles Mögliche, was gerade populär war. Neil Young, Cat Stevens, was man eben so am Lagerfeuer gespielt hat. Mit einem ehemaligen Mitglied der Band Ougenweide gründete ich meine erste eigene Band, sie hieß ImPuls. Bei NDR 2 hatten wir unseren ersten Auftritt. Dafür gab es 1000 Mark für vier Leute, wir haben lange üben und viele Lieder schreiben müssen. Das war nicht so richtig wirtschaftlich. Da habe ich mich von der Musik erstmal verabschieden müssen.

Was werden Sie in Gifhorn dem Publikum präsentieren?

Ich werde in erster Linie mein neues Album „Mehr“ vorstellen. Aber natürlich gibt es auch zahlreiche Lieder von meiner erste Scheibe zu hören.

Wie würden Sie Ihren Musikstil charakterisieren?

Das ist in der Tat äußerst schwierig. Das geht von Klassik bis hin zu Rock/Pop, nahezu alle Sparten. Ich interessiere mich für viele verschiedene musikalische Genres, orientiere mich aber schon auch mal an meinen musikalischen Vorbildern wie Neil Young oder Cat Stevens. Auf der neuen Scheibe gibt es zum Beispiel auch einen Tango, Shantys, Chansons und karibische Klänge. Das Meer spielt natürlich auch immer eine große Rolle. Klar, weil ich am Meer groß geworden bin. Groß geworden? (Lacht) Äh, aufgewachsen.

Ein bisschen größer als Alberich sind Sie ja schon.

Diese Art Witze sind nur dem Herrn Professor gestattet.

Mit wem würden Sie gern ein Album aufnehmen? Jan Josef Liefers und Radio Doria?

Die Musikstile von Jan und mir sind doch zu unterschiedlich. Das Inselorchester hat einen eher orchestralen Charakter mit Streichern – Violine, Cello, Bratsche, gestrichener Kontrabass. Mit einem meiner großen Vorbilder wäre natürlich toll,zum Beispiel Cat Stevens oder Neil Young.

Wie viel Tatorte aus Münster wird es in diesem Jahr geben?

Ich glaube, ganz regulär zwei. Es sind auf jeden Fall zwei Drehs geplant.

„Limbus“ ist der nächste.

Der, glaube ich, im Frühjahr ausgestrahlt wird, ja. Aber jetzt kommt am 25. Januar erstmal im Ersten der Film „Nur mit Dir zusammen“ raus, den ich mit Vanessa Mai gedreht habe. Da geht es auch um Musik. Ich habe erfreulicherweise ganz viele Musikstücke beitragen dürfen. Ein Kinderlied ist von mir, zwei Lieder vom neuen Album „Mehr“ und ein neukomponiertes, das auf dem nächsten Album erscheinen wird.

18 Jahre gibt es jetzt den Tatort aus Münster. Er ist immer noch der beliebteste. Haben Sie noch Lust auf Tatort oder spüren Sie schon Abnutzungserscheinungen?

Also, ich habe ganz große Lust auf den Münster Tatort. Es ist immer wieder großartig mit diesen Kollegen zu drehen. Es ist nicht so wie Spiegel-Online geschrieben hat, dass ich mich von meiner Rolle distanzieren würde. Was ich damals, inhaltlich, wirklich gesagt habe: Der Thiel ist halt nicht Axel Prahl. Das sind zwei verschiedene Menschen. Was manche Menschen gern verwechseln.

Das passiert wahrscheinlich vielen Schauspielern, die so mit einer Rolle verwachsen sind.

Was für den Professor ganz schlecht ausgeht... (lacht).

Herr Prahl, kennen Sie Gifhorn?

Ich muss gestehen: Nein. Ist da nicht der wunderschöne Bahnhof?

Nein, das mit dem Hundertwasser-Bahnhof ist Uelzen. Wir haben das Mühlenmuseum.

Mühlenmuseum. Das klingt doch aber auch verlockend. Guter Tipp. Früher hatte ich mal den Traum, wie Hermann van Veen in einer Mühle zu wohnen.

