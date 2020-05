Schlag-Brüder aus Gifhorn stellen Corona-Tanz-Song auf Youtube

Gifhorn

Einen ganz besonderen Gute-Laune-Song zur Corona-Zeit haben jetzt die Schlag-Brüder Volker und Dirk, die Band Brenner und die Akteure vom Gifhorner Kultbahnhof sowie viele private Tänzer aufgenommen und auf Youtube eingestellt. Der Titel ist gleichsam eine Aufforderung, er lautet: „Komm tanzen wir“.

Positive Message

Es ist laut Volker Schlag „ein Corona-Song mit positiver Message", den er mit seinem Bruder Dirk Schlag (Musik) und mit Michael Sellin (Text) jetzt vorstellt. „Komm tanzen wir" heißt das Lied, das auch schon für unglaubliche Klickzahlen gesorgt hat. Die Intention der Musiker für diese Aktion erläutert Musiker Schlag: „Es soll die positiven Begleiterscheinungen der Corona-Krise ins Rampenlicht rücken.“

Spontane Tänzer

Die Idee, in Corona-Zeiten ein Lied zu schreiben und einen dazu passenden Film samt Tanz-Frequenzen aufzunehmen, stammt „von mir und Holger Feder“. Feder ist laut Schlag im Kultbahnhof unter anderem für Youtube-Kurse im Einsatz. „Wir haben dann die Bandmitglieder und im Freundeskreis gefragt, ob sie dabei sind.“ Als nächstes wurde laut Schlag die Youtube-Anleitung für den Tanz ins Netz gestellt, und so kamen Song und Tanz dann ganz schnell ins Rollen. Viele völlig fremde Menschen entdeckten den Tanz auf Youtube und beteiligten sich Schlag zufolge spontan an dem Projekt. Sie tanzten im Garten, am See oder im Hof und zeichneten davon kleine Videos auf. „Wir haben zum Schluss 25 bis 30 Filme von den tanzenden Akteuren bekommen", freut sich Schlag über dieses Echo.

Diese Akteure sind dabei Wie viele Menschen sich an dem Corona-Song-Projekt beteiligt haben, kann Volker Schlag nicht genau sagen. Er nennt seinen Bruder Dirk Schlag für die Produktion, für die Videos sorgte Holger Feder, der am Kultbahnhof Schauspielunterricht und Youtube-Kurse gibt. Für die Choreografie sorgte Katharina Schlag und fürs Mastering – für die Endbearbeitung der Songs – zeichnet Olaf Reitmeier verantwortlich. Ein ganz besonderes Dankeschön richten die Musiker laut Volker Schlag auch an die „Kultbahnhof-Coaches und an alle Tänzer".

Tex-Mex-Musik

Weiterhin haben sich die Song-Akteure überlegt, dass Corona „ja eigentlich ein mexikanisches Bier ist“, berichtet Volker Schlag schmunzelnd. Der Blick der Musiker richtete sich also nach Mexiko und blieb hängen „an den Tex-Mex-Songs von Los Lobos“, einer amerikanischen Rockband, deren Musik laut Schlag geprägt wird von „Rock`n`Roll, Tex-Mex und Country“. Diese Stilrichtung ist absolut seins – sagt der Gifhorner Musiker. Dementsprechend startet der Song „Komm wir tanzen“ auf Youtube mit den spanischen Zahlen, von Schlag ins Mikro geschmettert: „Uno, dos, tres..." – und ab geht die Post.

Finde Dein Glück

Die Idee bei dem Projekt war es laut Schlag, „dass man bei all diesem Corona-Scheiß“ auch Positives sehen sollte. „Alles wird nur schlecht gemacht", sagt er auch mit Hinweis auf die aktuellen Verschwörungs-Theorien. „Niemand sollte vergessen, dass es auch während dieser Zeit Freude an vielen Dingen geben kann", meint der Musiker weiterhin. Sein Appell mit dem Song „Komm tanzen wir“ lautet deshalb: „Finde dein kleines Glück und behalte es, auch wenn die Normalität dich wieder einholt.“

Von Hilke Kottlick