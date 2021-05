Gut zu wissen: Was im Landkreis Gifhorn diese Woche wichtig wird

Landkreis Gifhorn

Eine neue Woche beginnt, und es gibt wieder einiges, was sich zu wissen lohnt. Die AZ fasst hier die wichtigsten Punkte zusammen, die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Gifhorn zum Wochenstart wissen sollten.

Die Dichte der Testzentren im Landkreis Gifhorn nimmt zu. Wie die Kreisverwaltung angekündigt hat, wird am Dienstag, 25. Mai, im Dorfgemeinschaftshaus Croya das mittlerweile 18. Testzentrum im Landkreis. In der Samtgemeinde Brome gibt es bisher schon das Testzentrum im Schützenhaus in Ehra.

In Meinersen ist Kultur wieder möglich

Kultur findet wieder statt: Das Künstlerhaus Meinersen lädt ein zur Eröffnung der Ausstellung von Janina Baldhuber am Freitag, 28. Mai, um 19 Uhr. Weite Teile der Veranstaltung werden – egal wie das Wetter ist – im Freien stattfinden. Das Betreten des Künstlerhauses und die Besichtigung der Installation wird nach den zum Zeitpunkt der Eröffnung gültigen Coronaregelungen zeitlich und von der Personenzahl her begrenzt sein. Die Ausstellung ist bis zum 27. Juni jeweils donnerstags, samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Es gibt auch wieder offene Gärten zu bestaunen: Astrid und Günter Küster laden für Sonntag, 30. Mai, zwischen 10 und 17 Uhr in den Brucknerweg 8 zu Austausch und Fachsimpelei ein. Sie bieten einen Bachlauf, Bambusvielfalt und einen Koiteich. Im Schnuckenweg 19 in Weißenberge präsentieren Sabine und Frank Neudeck ebenfalls am 30. Mai von 11 bis 17 Uhr einen parkähnlichen Garten mit alten Rhododendren.

Von der AZ-Redaktion