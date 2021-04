Landkreis Gifhorn

Eine neue Woche beginnt, und es gibt wieder einiges, was sich ändert. Die AZ fasst hier die wichtigsten Punkte vom neuen Testzentrum in Ehra über den Schulstart nach den Osterferien bis zur Vollsperrung in Isenbüttel zusammen, die die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Gifhorn zum Wochenstart wissen sollten.

Mit dem Schützenheim in Ehra nimmt das vierte Corona-Testzentrum im Landkreis den Betrieb auf. Das Testzentrum ist vorerst montags und mittwochs von 15 bis 18 Uhr und samstags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Termine können ab sofort unter Tel. (0 53 61) 37 67 718 oder im Internet unter www.schnelltest-gifhorn.de vereinbart werden.

In den Schulen beginnt nach den Osterferien am Montag wieder der Unterricht – allerdings für die meisten Schüler im Homeschooling. Und diejenigen, die in die Schulen gehen – Grundschüler, Schüler, die vor Abschlussprüfungen stehen, Schüler von Förderschulen mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung und Tagesbildungsstätten werden im Wechselmodus vor Ort beschult –, müssen sich zweimal wöchentlich testen. Das gilt für Lehrerinnen und Lehrer sowie sonstiges Schulpersonal auch.

Wöchentlich zwei Tests: Die Schulen starten nach den Ferien wieder. Quelle: Matthias Bein/dpa

In Isenbüttel beginnt die heiße Phase der Sanierung der Ortsdurchfahrt. Am Montag geht’s los mit der Vollsperrung des Stücks zwischen Mattes-Kreisel und Mittelstraße. Bis Anfang Mai wird die Strecke asphaltiert. Anwohner der Ringstraße kommen trotzdem mit den Autos zu ihren Grundstücken. Öffentliche Parkplätze stehen in begrenztem Umfang in der Molkereistraße, auf dem Gutsplatz sowie auf den Grundstücken des Hofcafés von Frederick Meyer an der Ringstraße und des Hofladens von Henning Müller an der Lindenstraße zur Verfügung.

Im Papenteich ändern sich einige Bus-Linienführungen. Ziel ist eine engere Verzahnung in die Nachbarstadt Braunschweig und ein regelmäßigerer Takt auch an Wochenenden. Die Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn (VLG) informiert auf ihrer Homepage über die exakten Strecken und Abfahrtzeiten.

Der Bürgerbus Isenhagener Land, der in der Samtgemeinde Wesendorf und der Gemeinde Steinhorst unterwegs ist, fährt wegen der hohen Corona-Inzidenz im Landkreis Gifhorn auch in den kommenden Tagen nicht. Eigentlich wollte er seinen Betrieb am Montag wieder aufnehmen. Wenn wieder Fahrten angeboten werden, will der Verein zeitnah informieren, verspricht Vorsitzender Herbert Pieper.

Auf Wittingens Marktplatz steht von Mittwoch, 14. April, an für vier Wochen der mobile Coworking-Container, drumherum ist ein umfangreiches Programm geplant.

Einen digitalen Info-Abend zum Thema Wolf bietet die Samtgemeinde Meinersen am Freitag, 16. April, ab 19 Uhr an. Am Veranstaltungstag wird der Link zur Teilnahme auf der Homepage der Samtgemeinde frei geschaltet.

Von der AZ-Redaktion