Gut zu wissen: Was diese Woche im Landkreis Gifhorn wichtig ist

Landkreis Gifhorn

Eine neue Woche beginnt, und damit gibt es wieder einige Dinge, die irgendwie anders laufen als in der vergangenen Woche. Die AZ fasst hier die wichtigsten Punkte zusammen, die Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Gifhorn zum Wochenstart wissen sollten.

Gifhorns Hausärzte beginnen mit Impfungen

Corona hat weiter den Alltag der Menschen im Kreis Gifhorn im Griff: Eine wichtige Neuerung haben die Hausärzte auf den Weg gebracht: 90 Mediziner werden ab Dienstag nach einem ausgeklügelten Konzept mit Impfungen beginnen. Ganz wichtiges Prinzip: Niemand muss sich aktiv daraum kümmern. In einem ersten Schritt melden sich die Ärzte bei den Patienten.

Kreis Gifhorn: Ausgangssperre dauert an

Im Landkreis Gifhorn bleibt die nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 Uhr und 5 Uhr bestehen. Ausnahmen: Wer zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto unterwegs ist, muss nachweisen können, dass es dafür einen triftigen Grund gibt. Ausnahmen gelten für Berufstätige, die zwingend in dieser Zeit unterwegs sein müssen, für eine Tätigkeit zur Gefahrenabwehr, falls jemand dringend medizinische, psychosoziale oder tierärztliche Hilfe benötigt, zum Besuch von Gottesdiensten oder ähnlichen religiösen Veranstaltungen, zum Besuch bei nahen Angehörigen, falls diese behindert oder pflegebedürftig sind, zur Unterstützung Hilfsbedürftiger, für dringend erforderliche Versorgung von Tieren oder zur Begleitung von Sterbenden.

Ansonsten behalten die Kontaktregeln im Kreis Gifhorn ihre Gültigkeit.

Baustelle: In Isenbüttel ist nun einiges zu beachten

Viele Isenbütteler brauchen in den kommenden Wochen doppeltes Durchhaltevermögen: zum einen wegen Corona, zum anderen wegen der Baustelle Hauptstraße. Zwischen Mattes-Kreisel und Mittelstraße tut sich einiges, was direkt nach Ostern deutliche Einschränkungen mit sich bringen wird.

An der Nordseite erstreckt sich der neu gepflasterte Gehweg schon vom Kreisel bis in Höhe Penny-Zufahrt. An der Südseite sind die Arbeiter noch am pflastern, da liegen die Steine bis zur Höhe des Küchengeschäfts. Hin und wieder rollen Anwohner-Autos und die Post über die provisorische Fahrbahn. Damit soll ab Dienstag, 6. April, Schluss sein. „Unmittelbar nach Ostern treffen wir die Vorbereitungen für die Asphaltierung“, sagt Gemeindedirektor Klaus Rautenbach. „Das wird sehr aufwändig.“

Geldautomaten gesprengt: Prozess geht weiter

Am Landgericht Braunschweig geht am Donnerstag der Prozess gegen zwei Männer wegen Sprengung von Geldautomaten in Braunschweig, Gifhorn, Wolfenbüttel, Goslar und anderen Orten weiter. Den Angeklagten werden 16 Taten zwischen November 2018 und März 2020 vorgeworfen. In zwei von 16 Fällen soll es beim Versuch geblieben sein. Die Männer sollen mindestens 1,18 Millionen Euro erbeutet haben. Einer der Angeklagten ist ein 26-jähriger Gifhorner.

Von der AZ-Redaktion