Gut zu wissen: Was diese Woche im Landkreis Gifhorn wichtig ist

Eine neue Woche beginnt, und es gibt wieder einiges, was sich ändert. Die AZ fasst hier die wichtigsten Punkte – darunter die Öffnung weiterer Corona-Schnelltestzentren und den Beginn der Brut- und Setzzeit mit Leinenzwang für Hunde – zusammen, die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Gifhorn zum Wochenstart wissen sollten.

Unter juki-gifhorn.wir-e.de bieten die vier evangelischen Stadtkirchengemeinden für Kinder zwischen sechs und elf Jahren ein österliches Online-Programm an, Start ist am Montag, 29. März.

Ebenfalls an Kinder richtet sich das Angebot der Jugendförderung Meinersen, die zu historischen Fotosafaris in den Dörfern per Smartphone einlädt (https://actionbound.com/download – und dann unter „Bound finden“ und „Suchen“ den Namen der jeweiligen Mitgliedsgemeinde eingeben). Start ist auch hier am Montag, 29. März.

Die Sportjugend im Kreissportbund lädt zum Bewegungs-Bingoin den Osterferien ein, unter www.sportregion-on.de, „Bingo für deine Osterferien“ gibt es 16 Aufgaben rund ums Thema Gesundheit – Gewinnchancen inklusive.

Am Dienstag, 30. März, starten die nächsten beiden Schnelltest-Zentren im Landkreis, an denen die Bürger die kostenlosen Corona-Tests machen lassen können. Nach dem Mehrgenerationenhaus im Georgshof kommen der Ratsweinkeller in Gifhorn – Termine können unter www.deincoronatestzentrum.de vereinbart werden – und das Helios-Klinikum in Wittingen dazu.

Bundesweit beginnt am Donnerstag, 1. April, die Phase, in der Hundehalter ihrer Vierbeiner nur noch an der Leine durch Wald und Flur spazierenführen dürfen – bis zum 15. Juli gilt wegen der Brut- und Setzzeit der Leinenzwang.

