Gifhorn

Eine große Menschenmenge hatte sich am Mittwoch in der Gifhorner Innenstadt versammelt. Der Kölner Künstler Gunter Demnig verlegte dort die ersten Gifhorner Stolpersteine für Opfer der Nationalsozialisten. Auch Nachfahren der Jüdin Alice Nathansohn, die im KZ Auschwitz ermordet wurde, waren dabei. Die Familienmitglieder waren extra aus Holland angereist.

Bürgermeister Matthias Nerlich und Mitglieder der Arbeitsgruppe, welche die Verlegung der Stolpersteine vorbereitet hatte, begrüßten die Nachfahren von Alice Nathansohn, darunter deren Enkelin Anneliese van den Sluys. „Nach dem Krieg war es ein Tabu, über diese Dinge zu sprechen. Ich war zu jung, habe keine Erinnerung mehr. Aber ich bewundere, wie Deutschland mit seiner Vergangenheit umgeht“, sagte die 88-Jährige. Ebenfalls aus Holland angereist waren einige Urenkel von Alice Nathansohn – Hans, Peter und Anneke Frankenberg, Kinder von Werner Frankenberg, dem verstorbenen Bruder von Anneliese van den Sluys.

Bildergalerie von der Stolperstein-Verlegung

„Es ist schwieriger mit der eigenen Täterschaft umzugehen als mit seiner Opferrolle“, bescheinigte auch Peter Frankenberg der Stadt Gifhorn seine Bewunderung. Und Hans Frankenberg betonte, dass „gut und schlecht nicht nach Nationalitäten“ beurteilt werden könne. Er übergab Matthias Nerlich einen Karton mit alten Familiendokumenten: „Die sind im Archiv der Stadt Gifhorn besser aufgehoben als auf unserem Dachboden.“ Nerlich stellte die Frage, ob er selbst in eine Stadt fahren würde, in welcher der Familie großes Unrecht getan worden war. „Die Antwort ist nicht einfach. Dass Sie hier sind, ist ein großes Zeichen der Versöhnung.“

Gunter Demnig verlegte den ersten Stolperstein am Schillerplatz

Den ersten Stein verlegte im Anschluss Gunter Demnig am Schillerplatz für Erich Lehmann. „Der Hintergrund für dieses Projekt ist kein Anlass zur Freude“, mahnte er die Anwesenden, nachdem er vor dem Gebäude der ehemaligen Schlachterei von Erich Lehmann den Stein ins Pflaster verlegt hatte. Vorher war Demnig noch in Hamburg-Harburg und Lübeck gewesen, um auch dort Stolpersteine zu verlegen. Einige der Menschen legten am Stolperstein am Schillerplatz weiße Rosen nieder – ebenso wie am Gebäude der Aller-Zeitung, wo zwei Steine verlegt wurden, für den ehemaligen AZ-Hauptschriftleiter Willy Redlich und seine Frau Hedwig.

Der stellvertretende AZ-Redaktionsleiter Christian Albroscheit erinnerte daran, dass Willy Redlich wegen seiner jüdischen Herkunft entlassen worden war, bevor er Selbstmord beging. „Es ist uns als Aller-Zeitung wichtig, heute hier zu stehen. Pressefreiheit ist ein wichtiger Bestandteil unserer Demokratie, aber sie ist nicht selbstverständlich. Insofern ist diese Erinnerung an die Vergangenheit zugleich auch Mahnung für Gegenwart und Zukunft“, betonte er – und hoffte, dass die Stolpersteine den ein oder anderen Passanten zum Innehalten bewegen.

Das sind die weiteren Station der Stolperstein-Verlegung

Stolpersteine wurden außerdem in der Torstraße verlegt für Alice Nathansohn und Bertha Müller sowie im Bereich der Kästorfer Diakonie für Heinrich Alberts, Walter Hartung, Albrecht Muenk und Erich Willigeroth. Begleitet wurde die Aktion an den Stationen von drei Klarinetten-Musikern der Gifhorner Kreisvolkshochschule. Zum Abschluss gab es noch eine ökumenische Andacht mit Vertretern der katholischen, der evangelisch-lutherischen Kirche sowie der jüdischen Gemeinde Wolfsburg in der Lazarus-Kirche der Diakonie. Und Gunter Demnig informierte in einem Vortrag in der Stadthalle über sein Projekt, bei dem mittlerweile fast 80 000 Stolpersteine in 27 Ländern Europas von ihm und seinem elfköpfigen Team verlegt wurden.

Von Thorsten Behrens