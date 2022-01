Gifhorn

Moin. Als Kuh hast Du’s ja noch nie leicht gehabt, gut, immer noch besser, als wenn du nen Bulle bist, da gehts Dir ruckzuck an den Kragen und Du wanderst auf den Grill. Kommst Du als Kuh auf die Welt, dann mußt Du Milch geben, bis das Euter übern Fußboden schlürt. Und so wurden Kühe auch immer bewertet bisher: nach Milchleistung. Es gab zwar auch die Wahl zur schönsten Kuh, aber für die meisten galt nur das, was unten rauskommt und damit hatte es sich.

Nu wird alles anders, jetzt werden bei den Kühen auch Haltungsnoten vergeben von 1 bis 4. Es is wie beim Eiskunstlauf oder Kunstturnen. Leistung alleine reicht nich mehr. Jetzt sitzt also der Bauer mit der Melkmaschine unter seine Erna und guckt zu, wie sie Milch gibt. Wenn sie dabei steht wien Sack Sülze, gibt’s dafür ne 3, das ist immerhin noch die zweitbeste Haltungsnote. Steht sie da wie ne Eins, quasi elegant, gibst ne Vier, besser geht’s nich. Wird beim Melken gefurzt, kommt ne 2 aufn Zettel und läßt die sogar nen ordentlichen Kuhfladen abregnen, gibt’s bloß ne 1 als Haltungsnote.

Nu, sagst Du, was geht mich das an, ob die Else vom Bauern beim Melken einen gehen lassen hat. Wenns seine Frau war, geht’s einen wirklich nix an, wars aber seine Kuh, steht das neuerdings auf den Milchtüten. Als Verbraucher kannst du jetzt die Haltungsnoten bei allen Milchprodukten auf der Verpackung ablesen. Ab jetzt müssen sich die Kühe benehmen, mit der Anonymität im Stall isses vorbei. Warum solls den Kühen auch besser gehen als uns bei Facebook.

Es geht noch tierisch weiter diese Woche. Ein englischer Energieanbieter hat Tipps für seine Kunden rausgehauen, die sich keinen fossilen Energieträger mehr leisten können. Einer davon is, mit Haustieren kuscheln, wenn man friert. Super, kann man nur hoffen, daß man kein Aquarium mit Fische hat. Andererseits wieviel Meerschweinchen braucht man, bis die Wohnung auf 18 Grad angewärmt wird. Und wie wird man die Flöhe von seinem Hund wieder los. Früher haben die Bauern auch über den Schweinen gewohnt, damit sie es warm hatten im Winter, und der Knecht schlief neben den Kühen oder Pferden. Kann man nur hoffen, daß Habeck den Vorschlag nich aufgreift und für jeden Neubau einen Schweinestall im Erdgeschoß verpflichtend macht. Bloß was macht man mit den Schweinen, wenns im Sommer warm is, aufessen is ja auch nich gewünscht. Freilassen? In den stillgelegten Atomkraftwerken endlagern? Ja so is das mitte grüne Energiepolitik, was Du auch immer machst, du stößt an deine Grenze.

Munter bleiben!

Von Dietmar Wischmeyer