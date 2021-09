Günthers Woche: Eine Prognose des Treckerfahrers für die Bundestagswahl

Gifhorn

Moin! Achtmal werden wir noch wach, dann wählen wir den Bundestach. Und im Augenblick sieht es so aus, wenn nich Olaf Scholz noch nen Hundewelpen würgt, dann zieht er die SPD aus dem alten Sumpf. Eins kann ihm jedenfalls nich passieren, daß er an unpassender Stelle anfängt zu lachen, denn der Scholz lacht nie. Laschet andererseits hat es geschafft, sogar Mutti aus der passiven Alterszeit zu wecken, um sie für den CDU-Wahlkampf einzuspannen. Da sagt unser Omma: Wenn ich gewußt hätte, daß Merkel inner CDU is, hätte ich die auch gewählt all die Jahre – jetz isses zu spät.

So stinkenlangweilig der Wahlkampf auch war, so spannend wird der Wahlsonntag. Ich schätze, daß um kurz nach sechs die ersten anfangen zu jubeln, und das sind dieselben, die um 22 Uhr blöd ausse Wäsche gucken, wenn die meisten Wahlkreise ausgezählt sind. Und wer dieser Gelackmeierte is, das is die Frage. Ich schlage vor, am Wahlsonntag abends ne eigene Wahlparty zu veranstalten mit Grillen und Pils, das könnte spannender werden als die ganze Europameisterschaft, Vorteil hier: Deutschland is bis zum Schluß dabei.

Der Rasen hat direkt wieder mit Wachsen angefangen

Und wer hätte das gedacht, am Ende des Regensommers gibt’s nächste Woche nochn Nachschlag, den Altweibersommer. Schon von heute ab bis nächsten Sonnabend brettert das Hoch über Deutschland und hat noch mal jede Menge Bratwurstwetter mitgebracht. Könnte man fast den Grill schon wieder ausn Keller holen. Der Rasen, dieser verdammte Querulant, hat den Braten auch schon gerochen und hat direkt mit Wachsen angefangen. Dabei hatte ich den alten Sabo schon eingefettet und Wintersprit draufgekippt.

Das schlimmste aber is, daß unser Omma Oberwasser gekriegt hat. Fing schon gestern an: Altweibersommer hieße ja wohl, daß das ihre Jahreszeit is und ich jetzt mal dran wäre mit sie den Arsch nachtragen, Essen kochen, Unnerbuchsen plätten und Schweine füttern. Nä sag ich, Omma, da bist Du falschrum gewickelt, Altweibersommer heißt das, weil man durch die tiefstehende Sonne die Spinnennetze inne Bäume sieht und das sieht aus wie die spillerigen grauen Haare von alte Weiber.

Warum dieses Wort noch nicht verboten wurde, wundert den Treckerfahrer

Das wäre frauenfeindlich und gleichzeitig Altersdiskrimierung, sagt se. Un wenn unser Omma das schon sagt, dann wunderts einen doch, daß der Name von den Gendertanten noch nich verboten wurde, habense entweder noch nich mitgekriegt oder hatten zuviel mit alte weiße Männer umme Ohren, dasse sich um alte Weiber nich kümmern konnten.

Mich is eins, ich genieße den Altweibersommer schon ab heute und fahr schön mittn geschmückten Güllefaß zum Erntefest vonne Landjugend, gibt’s ja auch in manche Gemeinden in einer 2G-Fassung: Glühwein oder Gerstensaft, je nach Wetterlage. Munter bleiben!

Von Dietmar Wischmeyer