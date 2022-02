Grußkärtchen und Herz-Lollys versüßen den Gifhorner Humboldt-Gymnasiasten den Valentinstag

Gifhorn

Wenn am Valentinstag im Humboldt-Gymnasium die Türen in den Unterrichtsräumen aufgehen, stehen möglicherweise Schüler und Schülerinnen des 13. Jahrgangs davor. Denn sie liefern dann die Grußkarten in Herzform aus, die von den anderen Gymnasiasten in den vergangenen Tagen gekauft, beschriftet und an eine bestimmte Person adressiert worden sind. Der Erlös aus der Aktion fließt in die Kasse für den Abiball des 13. Jahrgangs. Um diese Kasse möglichst gut zu füllen, hatten andere Teams aus dem Jahrgang beispielsweise zu Weihnachten bereits Kuchen und Kinderpunsch verkauft und eine Halloween-Party für ihre Mitschüler ausgerichtet.

Schon traditionell findet diese Grußkartenaktion am HG statt. „Wir haben die Karten aufgehoben, die wir früher in den unteren Klassen selbst bekommen haben“, sagen Julia Littau und Annika Richter, die zum Karten-Team des Jahrgangs gehören. Ein gutes Dutzend Schüler und Schülerinnen sind dabei, verkaufen die Karten und verteilen sie am Valentinstag. „Wir wollen damit ein bisschen Liebe verbreiten“, ergänzt Blerona Ferati.

Klar, dass die Karten da in Herzform sind. Wer eine möchte, muss einen Euro zahlen. Die Nachfrage ist gut, etwa 200 Karten gibt es laut Blerona Ferati in diesem Jahr, die meisten waren am Freitag, dem letzten Schultag vor dem Valentinstag, verkauft. Sicherlich auch dank der coolen Flyer, mit denen der 13. Jahrgang Werbung gemacht und die Sophie Borowetz gestaltet hatte. Mit Sprüchen wie: „Vergiss die Rosen: Mit Karten vom HG hätte es geklappt.“ Oder: „Mit Karten vom HG eroberst du ihr Herz.“ Gekauft werden die Karten aber eher von Mädchen, und die kommen aus den unteren Jahrgängen und der Oberstufe.

Allerdings geht es nicht nur darum, das Herz der Liebsten zu erobern. Auch gute Freunde und Freundinnen erhalten solche Karten, und manchmal sogar Lehrer und Lehrerinnen. „Viele Karten sind anonym“, sagt Annika Richter. Bei einigen steht der Absender drauf. Das sehen die Mitglieder des Karten-Teams, denn sie müssen ja nachsehen, an wen sie die Karte ausliefern sollen – inklusive Lolly in Herzform. Was in den Karten steht, wissen sie aber nicht. Denn in die zusammengeklappten Karten selbst schauen die 13.-Klässler nicht hinein. „Das geht uns nichts an“, betont Blerona Ferati. Was sie aber wissen: Das ist für viele Schüler hier echt aufregend, wenn sie eine Karte bekommen.“

Auch privat spielt der Valentinstag eine Rolle

Zumal Valentinstagsgrüße ansonsten heutzutage eher online verschickt werden und nicht mehr so oft auf solch traditionelle Art, sagt Julia Littau. Für sie ist – wie für andere aus ihrer Gruppe, zum Beispiel Annika Richter, – der Valentinstag übrigens mehr als diese Kartenaktion am HG. „Der spielt auch bei uns privat eine Rolle. Man trifft sich mit den Lieben, verschenkt kleine Aufmerksamkeiten“, verraten die beiden.

Von Thorsten Behrens