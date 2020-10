Winkel

Das kann schon ganz schön gruselig sein, durch den Wald zu gehen. Besonders im Dunkeln. Erleben konnten das jetzt Kinder und ihre Eltern nahe Winkel. Gifhorns Jägerschaft hatte dorthin zur Gruselwanderung eingeladen. Carlo Laser führte die gut 20-köpfige Gruppe an.

„Wir sind wohl eineinhalb bis zwei Stunden unterwegs“, schätzte Laser. Das ließ bei einer Strecke von zweieinhalb Kilometern auf ein Tempo schließen, das für alle gut zu schaffen war. Zumal die kleinen und großen Wanderer unterwegs immer mal wieder Zwischenstopps einlegten. Nämlich dann, wenn Laser Geschichten erzählen wollte. Die entpuppten sich als durchaus gruselig, aber keineswegs angsteinflößend: „Ich möchte nur, dass die Kinder etwas Ehrfurcht bekommen vorm Wald. Aber Angst soll niemand haben. Das wäre der falsche Weg“, erklärte Laser.

Anzeige

Im Keller ging plötzlich das Licht aus

„Wer hatte denn schon mal Angst?“, fragte er eingangs. Ein paar Hände gingen hoch. Und warum hatten die Kinder Angst? „Weil ich allein auf dem Friedhof war“, „weil es in der Straße ganz dunkel war“ und „weil mein Vater mit dem Rad gestürzt war“, erzählten die Mädchen und Jungen. Laser verriet ihnen, dass auch er nicht furchtlos war in seiner Kindheit. Einmal hörten alle im Wohnzimmer, wie jemand im Flur die alte Holztreppe hinunter ging. Als sie nachschauten, war niemand dort! Und ein anderes Mal sollte er abends Limonade aus dem Keller holen. „Dabei mochte ich den Keller schon tagsüber nicht“, erinnerte sich Laser. Gerade als er eine Flasche aus dem Regal genommen hatte, ging das Licht aus. Mit dem Rücken zur Wand ertastete der kleine Carlo Schritt für Schritt den Weg bis zur Treppe zurück. „Danach habe ich nie wieder Brause aus dem Keller geholt“, sagte er.

Lesen Sie auch: Ehrenamtliche entkusseln die Gifhorner Heide

So, wie in beiden Kindheitserlebnissen unklar blieb, wer die Treppe hinab gestiegen und warum das Kellerlicht urplötzlich ausgegangen war, ließ Laser auch bei den Gruselgeschichten das Ende offen. „Es ist Fantasie gefragt, was ausgedacht und was wahr ist“, erkärte er. Gedacht war die Wanderung als Reise in eine Zeit, in der es noch kein elektrisches Licht und auch keine Autos gab. Auf dieser Reise konnten die Kinder und Eltern mit etwas Glück tierische Waldbewohner entdecken oder zumindest hören. Waldkauz, Eichelhäher, Krähe, Reh, Fuchs und Fledermaus zum Beispiel.

Je ruhiger die Wanderer, desto höher die Chance auf tierische Begegnungen

Garantiert war das natürlich nicht. Der Wald ist ja kein Zoo. „Wenn wir Pech haben, sehen und hören wir gar keine Tiere. Dann müssen die Geschichten allein wirken“, sagte Laser. Die Chance auf tierische Begegnungen stieg aber, sofern sich die Acht- bis Zwölfjährigen und ihre Eltern möglichst ruhig verhielten und stets auf dem Weg blieben. Beides war ohnehin ratsam, denn zum einen „sind wir in einem Naturschutzgebiet“ und zum anderen „habe nur ich ein Licht dabei“, betonte Laser. Man sollte sein Licht nie aus dem Blick verlieren, denn „ich habe schon Kinder im Wald verloren. Und manchmal waren die Eltern ganz froh darüber“, scherzte er.

Von Ron Niebuhr