Hat die Corona-Krise das Interesse an und die Preise für Grundstücke und Immobilien im Kreis Gifhorn gebremst? Der Grundstücksmarktbericht für das erste Pandemie-Jahr weiß mehr.

So steht es um die Immobilienpreise und Bau-Verträge im Kreis Gifhorn

So steht es um die Immobilienpreise und Bau-Verträge im Kreis Gifhorn

Kostenlos bis 22:00 Uhr So steht es um die Immobilienpreise und Bau-Verträge im Kreis Gifhorn