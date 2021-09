Kreis Gifhorn

Räume schaffen, Personal einstellen, Verträge mit Kooperationspartnern schließen: Nicht erst seit gestern arbeiten Kommunen im Kreis Gifhorn am Ausbau des Ganztagsangebot in Schulen. Nun kommt der Rechtsanspruch für Grundschüler ab 2026 hinzu. Aktuell gibt es noch nicht genug Plätze, um alle Schülerinnen und Schüler zu erreichen.

Die Stadt Gifhorn sieht sich gut aufgestellt. Alle Schülerinnen und Schüler können sich bei Interesse anmelden, die Stadt bietet als Trägerin dann in Kooperation mit Partnern geeignete Angebote an, so Sprecherin Rebecca Koch. „Es gibt also keine Plätze im eigentlichen Sinne, beziehungsweise derzeit keinen Platzmangel. Vielmehr wäre die Maßnahme so quasi umgesetzt.“

Mensa und mehr: Die Kommunen müssen investieren, wenn alle Grundschüler in absehbarer Zeit Ganztagsangebote in Anspruch nehmen. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Aktuell nutzen laut Koch in den Schulen in städtischer Trägerschaft rund die Hälfte der Kinder die Nachmittagsbetreuung. Bei der Fritz-Reuter-Realschule sind es aufgrund des höheren Alters weniger. Dort nutzen rund ein Siebtel das Angebot.

Ganztagsschüler in städtischen Schulen So viele Schülerinnen und Schüler nutzen das Ganztagsangebot der Stadt Gifhorn: Gebrüder-Grimm-Schule: 156 Kinder Adam-Riese-Schule: 152 Kinder Wilhelm-Busch-Schule: 122 Kinder Michael-Ende-Schule: 108 Kinder Albert-Schweitzer-Schule: 154 Kinder Fritz-Reuter-Realschule: 62 Kinder

Die Nachfrage nach der Ganztagsbetreuung steigt. Die Stadt baut daher ihre Infrastruktur aus. Sie erweitert in der Michael-Ende-Schule und der Adam-Riese-Schule Gemeinschaftsräume und Mensen. Koch: „Zudem muss ausreichend Betreuungspersonal zur Verfügung stehen, und es müssen jährlich die Kooperationen zwischen der Stadt und den Schulen erneuert werden.“ Zukünftige Kosten seien von den dann notwenigen Maßnahmen abhängig und könnten deshalb noch nicht beziffert werden.

Ebenfalls voran gekommen ist die Samtgemeinde Papenteich. Vier der fünf Grundschulen dort sind Ganztagsschulen. „Das funktioniert nur, wenn wir Geld drauf packen“, sagt Erster Samtgemeinderat Frank Jung zu den „Betriebskosten“. Beispiel Adenbüttel: Die Grundschule bekommt 52 500 Euro vom Land, die Samtgemeinde sattelt als Budget weitere 60 500 Euro drauf. Ähnlich sind die Sätze an den anderen: Rötgesbüttel bekommt 40 500 Euro vom Land und 51 800 von der Samtgemeinde, Groß Schwülper 143 000 Euro plus 150 000 Euro und Vordorf 35 000 plus 37 000 Euro. „Die Schulen haben Kooperationspartner, die Personal stellen.“ Mit dem Budget wolle man der Schule Planungssicherheit geben.

Schulen müssen aktuell von sich aus Initiative ergreifen

Nur die Grundschule am Zellberg in Meine ist noch keine Ganztagsschule. Sie ist selber am Zuge, das zu ändern: „Wir warten sehnlichst darauf, dass die Schule einen Antrag stellt“, sagt Jung. Frühestens könnte der Ganztagsbetrieb dort zum Schuljahr 2022/23 starten.

Das sagen Elternvertreter Auch der Kreiselternrat wird sich in seiner kommenden Sitzung mit dem Thema Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung befassen, teilte Vorsitzender Sven Röpke auf AZ-Anfrage mit. Falk Tietze aus Gifhorn, Mitglied im Kreiselternrat und auch im Stadtelternrat, hat sich bereits Gedanken darüber gemacht „Ich finde es schön, dass Kinder länger als bis Mittag betreut werden.“ Die Kinder könnten so zum Beispiel betreut Hausaufgaben erledigen, und die Eltern ganztags arbeiten. Allerdings sieht Tietze noch Verbesserungspotenzial. Hier und da sei die Hortbetreuung besser als ein Ganztagsangebot. Außerdem sei die Schaffung von Betreuungsmöglichkeiten das eine, das Personal dafür das andere. „Wir sollten über die Ausbildung von Erzieherinnen und Erzieher nachdenken, um Personal für den Ganztag zu haben.“ Und zwar qualifiziertes.

Der Ganztag in der Sassenburg steht am Anfang. „Die Grundschulen sind vor einiger Zeit gebeten worden, für einen Ganztagsbetrieb Konzepte zu entwerfen und dabei insbesondere ihre Vorstellungen für die räumliche Umsetzung zu erarbeiten“, so Dirk Behrens auf AZ-Nachfrage. Wunschtermin für die Rückgabe sei das Jahresende 2021. Ob dies machbar ist, müsse abgewartet werden – auch weil die Schulleitungen Pandemie und Alltagsgeschäft um die Ohren hätten.

„Für die Hermann-Löns-Schule Grußendorf dürften bauliche Maßnahmen notwendig werden, vermutlich auch für die Grundschule im bunten Dreieck Westerbeck – soweit nicht noch die Schülerzahlen sinken“, sagt Behrens. Bei der Findorff-Schule werde es in der künftigen Kulturstätte räumliche Möglichkeiten geben.

Frühere Einführung als 2026 erstrebenswert

„Eine bauliche Umsetzung bis 2026 sollte grundsätzlich machbar sein, zumal sich wohl eine jahrgangsweise Einführung des Rechtsanspruchs abzeichnet“, sagt Behrens. Erstrebenswert dürfte eine frühere Einführung sein.

Von Dirk Reitmeister