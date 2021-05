Großer Führerschein-Umtausch: Das ist im Kreis Gifhorn zu beachten

Bis zum Jahr 2033 müssen Millionen von Führerscheinen umgetauscht werden. Grund sind EU-Vorgaben. Führerscheine sollen künftig EU-weit fälschungssicher und einheitlich sein. Außerdem sollen sie in einer Datenbank erfasst werden, um Missbrauch zu vermeiden. Der Bundesrat hatte den Stufenplan im Februar 2019 beschlossen. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamts wurden in den Jahren 2019 und 2020 insgesamt rund 1,04 Millionen Papierführerscheine umgetauscht. Dazu kamen mehr als 90 000 Kartenführerscheine, die in das seit 2013 gültige Muster getauscht wurden. Ein freiwilliger Umtausch ist jederzeit möglich.

Die Fristen bedeuten: Nach dem Ablauf am 19. Januar 2022 sowie in den Folgejahren wird der alte Führerschein ungültig. Die Fahrerlaubnis bleibt davon jedoch unberührt, eine neue Prüfung ist also nicht nötig. Für die neue Lizenz ist ein biometrisches Passfoto notwendig.

Für den grauen Papier-Führerschein gilt: Geburtsjahr vor 1953 Umtausch bis 19. Januar 2033, 1953 bis 1958 Umtausch bis 19. Januar 2022, 1959 bis 1964 Umtausch bis 19. Januar 2023, 1965 bis 1970 Umtausch bis 19. Januar 2024, 1971 oder später Umtausch bis 19. Januar 2025.

Für Kartenführerscheine, ausgestellt vor dem 19. Januar 2013, gilt: Ausstellungsjahr 1999 bis 2001 Umtausch bis 19. Januar 2026, 2002 bis 2004 Umtausch bis 19. Januar 2027, 2005 bis 2007 Umtausch bis 19. Januar 2028, Ausstellungsjahr 2008 Umtausch bis 19. Januar 2029, 2009 Umtausch bis 19. Januar 2030, 2010 Umtausch bis 19. Januar 2031, 2011 Umtausch bis 19. Januar 2032, 2012 bis 18. Januar 2013 Umtausch bis 19. Janaur 2033.