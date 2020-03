Großeinsatz in Westerholz: 56-Jähriger wieder auf freiem Fuß

Westerholz

Ein Familienstreit in Westerholz sorgte von Freitagabend bis Samstagmorgen für einen Großeinsatz der Polizei – mit gravierenden Folgen für den Ort. Bis Samstagnacht war Westerholz abgeriegelt, weil der Verursacher, ein 56-Jähriger, Waffen besitzen soll. So war es dann auch. Zwei Gewehre, für die er keine Besitzkarte hat, wurden im Haus gefunden. Der Mann kam in Gewahrsam, ist aber wieder auf freiem Fuß.

Familie rechtzeitig in Sicherheit

Das Drama zeichnete sich bereits am Freitagnachmittag ab. Da wurde die Polizei informiert über Streitigkeiten in der Familie. Hinweise aus der Familie führten dabei zu der Annahme, dass der 56-Jährige im Besitz eines Gewehres sei. Aus diesem Grund wurde zunächst das betreffende Grundstück durch Einsatzkräfte aus Gifhorn umstellt. Eine mögliche Gefährdung Unbeteiligter habe vermieden werden sollen. Die Familie hatte sich nach AZ-Informationen rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Über mehrere Stunden war der Mann dann alleine im Haus, während die Polizei die Umgebung sicherheitshalber großzügig absperrte.

Die Ortsdurchfahrt wurde am frühen Freitagabend komplett gesperrt. Gegen 23.30 Uhr reduzierte sich der Polizeieinsatz dann auf das Wohnhaus, in dem sich der Mann verschanzt hatte.

Mann war allein im Haus

Man habe versucht, Kontakt zu dem gesuchten Mann aufzunehmen, erklärte die Polizei. In den frühen Morgenstunden des Samstag sei dann der Zugriff erfolgt. Der 56-Jährige ist nach AZ-Informationen aus dem Haus gekommen, wurde dann von Beamten angesprochen und überwältigt.

Der Mann wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Im Klinikum untersuchte ihn ein Arzt. Bei einer anschließenden richterlich angeordneten Durchsuchung des Wohnhauses fand die Polizei zwei Gewehre. Da er dafür keine Genehmigung hat, wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Eine Gefährdung unbeteiligter Personen habe es während des Einsatzes „zu keinem Zeitpunkt gegeben“. Im Einsatz befanden sich neben sieben Funkstreifenwagen der Polizei Gifhorn, ein Rettungswagen und der Notarzt. Kräfte des Sondereinsatzkommandos seien nicht in Westerholz gewesen.

Anwohner verunsichert

Während des Einsatzes gab es zunächst keine Informationen seitens der Polizei. Währenddessen kursierten wilde Spekulationen in sozialen Netzwerken. Viele Westerholzer waren durch die Straßensperrung beeinträchtigt. Einige konnten erst gegen Mitternacht in ihr Haus. Zu dem Zeitpunkt teilt die Gifhorner Polizei per Twitter mit, dass die in den sozialen Medien geäußerten Spekulationen über die Hintergründe des Einsatzes falsch seien und keine Gefahr für die Allgemeinheit bestehe.

Die Verunsicherung in der Bevölkerung war auch am Samstagmorgen noch groß. „Erschreckend“, fand ein 49-Jähriger, dass so etwas in Westerholz passiert. „In einer Großstadt erwartet man so etwas, aber doch nicht bei uns auf dem Dorf.“

Lesen Sie auch

Von Andrea Posselt