Großeinsatz am Tankumsee: Vater rettet gekenterten Sohn (20)

Isenbüttel

Eine Kanutour zweier Männer aus Dannenbüttel auf dem Tankumsee endete am Samstagmittag beinahe in einer Tragödie. Es geschah gegen 12.30 Uhr: Der Sohn (20) kenterte und fiel ins gerade einmal 7 Grad kalte Wasser. Geistesgegenwärtig zog sein Vater (56) ihn zu seinem Boot und rettete sich und den 20-Jährigen an Land.

Passanten hatten das Unglück bemerkt und sofort Polizei und Feuerwehr alarmiert. Auch die Wasserwacht und der Rettungsdienst eilte an den Tankumsee. Als die Helfer eintrafen, saß der Gerettete schon im Auto. Der Schreck war ihm anzusehen. Sein Vater und die Rettungskräfte hüllten ihn eine Decke zum Aufwärmen, dann ging es vorsichtshalber zur Untersuchung in den Rettungswagen.

38 Feuerwehrleute im Einsatz

In der Zwischenzeit waren 38 Feuerwehrkräfte der Wehren aus Isenbüttel und Calberlah unter Einsatzleitung von Oliver Beyer damit beschäftigt, das herrenlose Kanu aus dem Tankumsee zu fischen und an Land zu bringen.

Warum das Unglück geschah? Der Vater vermutet, sein Sohn habe Bilder machen wollen und sei durch ein Böe erfasst worden. Beide seien häufiger auf dem Tankumsee unterwegs, also erfahrene Kanufahrer. Ihm war sichtlich peinlich, solch einen Großeinsatz ausgelöst zu haben. Deshalb ging er noch einmal zu den Feuerwehrleuten und bedankte sich.

Von Andrea Posselt