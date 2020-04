So stärkt ein Gifhorner Spender Pflegende

Wahrenholz

Da hatte jemand ein ganz großes Herz für all jene, die aktuell unter schwersten Bedingungen arbeiten müssen. Eine Gifhorner Firma, die ausdrücklich anonym bleiben möchte, wandte sich an die Wahrenholzer Bäckerei Meyer und spendete 2500 Euro. Die Bedingung: Dafür sollen sich Pflegekräfte Brot, Brötchen oder Kuchen umsonst in einer der Filialen holen dürfen.

Aktion in 20 Filialen

Für solche Aktion hat Oliver Meyer, Vertriebsleiter bei Meyer, immer ein offenes Ohr. Er rechnete schnell durch und dass in allen 20 Filialen im Landkreis – insgesamt hat Meyer 80 Filialen – ein entsprechender Anteil der 2500 Euro vorgehalten wird. Ganz pragmatisch auch die Entscheidung: „Wir kontrollieren niemanden und vertrauen darauf, dass sich wirklich nur jene Waren holen, die auch tatsächlich in der Pflege arbeiten.“

Per Facebook setzte Meyer die Informationen zur Aktion in die Welt. Um es auch gerecht zu verteilen, bekam jede Pflegekraft Brot oder Brötchen im Wert von zehn Euro. Nach zwei Tage bereits war das Budget ausgeschöpft. Meyer freut sich, denn die Pflegekräfte seien in diesen Zeiten „einer der kleinen Helden im Alltag“. Und auch das vergisst Meyer nicht zu erwähnen: Es habe Pflegekräfte gegeben, die die Aktion zwar lobten, jedoch dankend ablehnten mit dem Hinweis, es gebe bedürftigere Menschen im Landkreis.

„Tolles Gemeinschaftsgefühl“

Dass der Sponsor mit seiner Spende ein tolles Zeichen gesetzt hat, lobt Meyer besonders. „Das schafft ein tolles Gemeinschaftsgefühl, das tut gut in diesen Zeiten.“ Meyer weiß, wovon er spricht: Mit der firmeneigenen Aktion „Mensch Meyer“ hat die Bäckerei schon einige Male Menschen in Not geholfen.

An andere denken, auch wenn selbst gerade die Lage nicht rosig ist im eigenen Unternehmen, das ist für Meyer selbstverständlich. 30 Prozent des Umsatzes brechen gerade wegen der Corona-Krise weg. „Aber ich will nicht jammern. Andere, besonders die Gastronomie trifft es viel härter als uns.“ Er hoffe, dass im nächsten Schwung der Lockerungen der Corona-Auflagen auch dieser Bereich des öffentlichen Lebens wieder Gas geben kann.

Von Andrea Posselt