Gottesdienste im Kreis Gifhorn: Die letzten Entscheidungen sind gefallen

Zwar sind trotz der am Karfreitag um Mitternacht in Kraft tretenden Ausgangssperre religiöse Feiern und Gottesdienste gestattet, allerdings hatte Landrat Dr. Andreas Ebel bereits am Mittwoch darum gebeten, sorgfältig abzuwägen, ob Gottesdienste tatsächlich als Präsenzfeiern stattfinden sollten. Während die evangelischen Christen nur in einigen größeren Kirchen wie St. Nicolai und Epiphanias, Thomaskirche in Neudorf-Platendorf und der Kirche in Leiferde Präsenzgottesdienste feiern, laden die Katholiken ins Freie ein zu den Ostergottesdiensten.

Die Pläne der Katholiken in Gifhorn, Meinersen und Meine

So finden am Karsamstag, 3. April, drei Outdoorgottesdienste statt: um 18 Uhr eine Wortgottesfeier in Meinersen auf der Wiese an der evangelischen St. Georgkirche, um 18.30 Uhr eine Osternachtliturgie in St. Andreas, Meine, und um 21 Uhr auf der Wiese von St. Bernward, Gifhorn. Für Ostersonntag, 4. April, sind zwei Outdoorgottesdienste geplant: um 9.30 Uhr in Meine und um 11 Uhr in St. Bernward. Am Ostermontag finden keine Gottesdienste statt. Und für die weitere Zeit der Ausgangssperre – zunächst bis einschließlich Freitag, 16. April – werden sämtliche Präsenzgottesdienste abgesagt. Außerdem verteilt die St. Altfridgemeinde am Karsamstag zwischen 10 und 12 Uhr vor dem Gemeindezentrum am Pommernring kleine Osterkerzen.

Nach draußen zieht auch die Martin-Luther-Gemeinde in Gifhorn um: Sie feiert am Ostersonntag, 4. April, um 11 Uhr auf der Plaza, und am Ostermontag, 5. April, um 18 Uhr ebenfalls auf der Plaza. Dort soll auch am Sonntag, 11. April, um 11 Uhr der nächste Sonntagsgottesdienst stattfinden.

St. Stephani in Meine und St. Vincenz in Grassel ziehen zu YouTube um

Die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden St. Stephani Meine und St. Vincenz Grassel bieten zu Ostern Onlinegottesdienste über YouTube an. Darauf und auf weitere Möglichkeiten, Ostern zu erleben, wird auf der Homepage (www.kirche-meine.de) hingewiesen. Außerdem liegen ab Ostersonntag Andachten zum Mitnehmen an den bekannten Stellen bereit. Und an beiden Ostertagen ist um 12 Uhr Musik aus (Vor-)Gärten und von Balkonen in Meine zu hören. Mitglieder des Meiner Posaunenchores lassen das Lied „Wir wollen alle fröhlich sein“ erklingen. Unterstützt werden sie von Bläsern des Feuerwehrmusikzuges und Sängern der Chöre der St. Stephani-Kirchengemeinde. Die Aktion findet zeitgleich in vielen Gemeinden in Deutschland statt, und die Akteure freuen sich auf offene Türen und Fenster. Gerne darf in das Lied mit eingestimmt werden.

Die Kirchenvertreter haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, ist Ostern doch das höchste christliche Fest im Jahreskreis. Und die Corona-Verordnung weist ausdrücklich auf das Recht auf Religionsfreiheit hin. Gottesdienste können demnach unter der Berücksichtigung der entsprechenden Hygienemaßnahmen stattfinden.

