Gottesdienst zum Frauensonntag: Kirchenkreis Gifhorn ernennt neue Frauenbeauftragte

Gifhorn

Weit mehr als ein Jahrzehnt haben Ilse Hüsken und Dagmar Schauer als Kreisfrauenbeauftragte die Frauenarbeit im Kirchenkreis Gifhorn mitgestaltet. Jetzt wurden beide in einem feierlichen Gottesdienst von Superintendentin Sylvia Pfannschmidt entpflichtet. Gleichzeitig wurde Heimgard Gierz in der Gifhorner Nicolai-Kirche in das Amt der Kreisfrauenbeauftragten eingeführt.

Ilse Hüsken war seit 2003 Kreisfrauenbeauftragte, Dagmar Schauer seit 2007. Im Team mit Sabine Dempewulf und Anke Brandes haben sie Kreisfrauentreffen und- frühstücke organisiert, den Weltgebetstag vorbereitet und den Gottesdienst zum jährlichen Frauensonntag gestaltet – und in diesem wurden sie nun auch verabschiedet. Superintendentin Sylvia Pfannschmidt dankte beiden für ihr Engagement. „Sie haben Frauen Wege aufgezeigt“, sagte Pfannschmidt.

Die Frauenarbeit im Kirchenkreis ist Teamarbeit

Als neue Kreisfrauenbeauftragte wurde Heimgard Gierz verpflichtet. „Denn Kreisfrauenarbeit wird im Team ausgeführt“, sagte die Superintendentin. Dieses wird weiter durch Anke Brandes und Sabine Dempewulf vervollständigt. Bislang hat Gierz im Kindergottesdienst und beim Besuchsdienst der Kirchengemeinde mitgearbeitet. Seit etwa einem Jahr bringt sie sich auch in der Frauenarbeit des Kirchenkreises ein. Wegen Corona konnte die offizielle Verpflichtung aber erst jetzt stattfinden.

In der Kreisfrauenarbeit wird viel gesungen. Und so nahm die Musik auch im Gottesdienst zum Frauensonntag einen großen Raum ein. Kreiskantor Raphael Nigbur und die Flötengruppe von Heike Schineller sorgten für die Umrahmung. Gewidmet war der Gottesdienst den Tagen Jaels – und damit einem ernsten Thema, nämlich der Gewalt an Frauen.

Jael tötete, nachdem sie selbst Gewalt erfahren hatte, laut einer biblischen Erzählung im Buch der Richter einen Feind des Volkes Israel – und verschaffte den Israeliten so 40 Jahre Frieden. Die Richterin Debora hatte die Tat vorhergesagt und rühmte Jael im Deboralied.

Die Frauen ordneten Jaels tat ein

In einem nachgestellten Interview ging Heimgard Gierz zusammen mit Ilse Hüsken und Dagmar Schauer der Frage nach, wie Jaels Tat einzuordnen sei. Sie habe die Macht der Unterdrückenden zerstört und zeige starke, aktive Frauen. Das ist sei eine Seite. Die andere Seite sei die Gewalt. Zum einen die Gewalt, die Frauen erfahren. Zum anderen aber auch der Mord, mit dem Jael Israel aus der Gewaltherrschaft befreit.

Gewalterfahrungen gehören bei vielen Frauen zum Leben dazu, sagte die Superintendentin. Aber die Geschichte zeige, dass man Gewalt nicht hinnehmen müsse, sich Hilfe suchen könne. Und die Geschichte zeige, dass Gott an der Seite der Ohnmächtigen stehe. „Gott verurteilt sie nicht, auch wenn sie zur Gewalt greifen“, so die Superintendentin.

Von Christian Albroscheit