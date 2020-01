„Mit dir will ich Silvester feiern“

Gifhorn

Besinnlich und Nachdenklich ging es am Silvesterabend in der katholischen St. Altfrid-Kirche in Gifhorn zu. Eingeladen hatten Pastorin Annette Israel von der Martin-Luther-Gemeinde, Pastor Georg Julius von der Paulus-Gemeinde und Pastoralreferent Martin Wrasmann von St. Altfrid. Und sie brachten eine wichtige Botschaft mit.

Zwei Symbole für die wichtigen Dinge

Gleich zum Auftakt wurde es musikalisch. „Mit dir möchte ich immer Silvester feiern“ von Max Raabe erklang. „Davon wollen wir uns heute leiten lassen. Mit euch wollen wir Silvester feiern“, begrüßten die drei die mehr als 120 Gottesdienstbesucher. Und immer wieder kam auch der Stern aus Raabes Lied – „Ein Stern fällt am Fenster vorbei. Einen Wunsch hab ich jetzt frei.“ – ins Spiel, als Stern von Bethlehem. Dieser Stern fand sich auch auf einem der beiden Weihnachtsbäume im Altarraum – als einziger Schmuck am Baum und über der beleuchteten Krippe. Beides Symbole für das, was an Weihnachten wichtig ist, dass es nicht um Deko und Glanz geht, sondern um Licht und Hoffnung. Und damit in der Konsequenz auch zu Silvester um das, was wichtig war im Jahr und wichtig ist. Und davon hatten Israel, Wrasmann und Julius einiges im Gepäck.

2019 drittwärmstes Jahr seit Beginn der Aufzeichnung

„Ob es ein schönes Jahr war oder ein schlechtes, alles soll hier in diesem Gottesdienst Platz haben. Wir können hier alles vor Gott tragen, was uns bewegt hat“, erklärte Wrasmann. Ihn selbst sowie Israel und Julius hätten einige Aspekte in 2019 bewegt. Nicht zuletzt der Rechtspopulismus, der Brexit und der Klimawandel. „Der Auszug aus Ägypten diente dem Heil der Menschen. Der britische Auszug aus der EU dient Johnson?“, fragte Wrasmann. Und Julius betonte, dass 2019 das drittwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung gewesen sei – nach 2018 und 2014. „Wir hatten 2019 rund sieben Millionen Klimaflüchtlinge in der Welt, die ihre Heimat verlassen haben“, ergänzte Israel.

„Mit dir kriege ich alles hin“

Doch es gab auch positive Aspekte. „Die Paulus-Gemeinde ist 50 Jahre alt geworden“, so Julius. „Und die Gifhorner Feuerwehr 150 Jahre. Herzlichen Dank dafür, dass es so qualifizierte Ehrenamtliche hier gibt“, fügte Israel hinzu. Und sie gab den Besuchern mit auf den Weg, dass „Veränderungen kommen, ob man sie wolle oder nicht.“ Doch wie heißt es auch in Raabes Lied: „Mit dir krieg ich alles hin.“ Und das sangen die Gottesdienstteilnehmer zum Abschluss dann auch gemeinsam.

Von Thorsten Behrens