Gifhorn

Im vorigen Jahr haben sich die Mitglieder des Golfclubs Gifhorn wegen Corona nicht persönlich zu einer Versammlung getroffen, dafür einige am Mittwochmorgen im Amtsgericht. Denn zwei Mitglieder haben gegen Beschlüsse, unter anderem zu Entlastung und Wiederwahl des Vorstandes, die im sogenannten schriftlichen Umlaufverfahren an Stelle einer Versammlung getroffen wurden, geklagt. Die Güteverhandlung scheiterte, die Zivilrichterin will nun Mitte Februar ihr Urteil verkünden. Es dürfte auf eine Abweisung der Klagen hinauslaufen.

Die Eröffnung der Verhandlung verzögert sich, weil der Sitzungsraum 116 eindeutig zu klein ist. Im Flur davor steht schon eine Traube Golfclub-Mitglieder, und im Raum sind auch noch zu viele Menschen. Mehr als elf dürfen es nicht sein, trotz offenem Fenster. Das Interesse an der juristischen Aufarbeitung der denkwürdigen Mitgliederversammlung als Umlaufverfahren ist groß. Einige müssen den Raum widerwillig verlassen oder kommen nicht mehr hinein.

Auf der Seite der Beklagten sitzen zwei Vertreter des Vorstandes mit ihrem Anwalt, ihnen gegenüber zwei Mitglieder als Kläger mit ihrem Vertreter. Sie streiten über die Gültigkeit mehrerer Beschlüsse, die Mitglieder im vorigen Frühjahr schriftlich abgeschickt hatten. Der Kern der Vorwürfe: Jenes Umlaufverfahren ist nach Ansicht der Kläger nicht beschlussfähig gewesen. Strittig sind fünf ohne den dazugehörigen Wahlschein zurückgeschickte Stimmzettel und die Enthaltungen bei den Abstimmungen.

Haben genug stimmberechtigte Mitglieder abgestimmt?

Knackpunkt ist eine Ausnahmeregelung unter Corona-Bedingungen: Die sieht vor, dass ein schriftliches Umlaufverfahren an Stelle einer Präsenz-Versammlung möglich ist, wenn die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder an den Abstimmungen teilnimmt. Und da kommen jene fünf Stimmzettel ins Spiel. 373 Stimmzettel wären nötig gewesen, um dieses Quotum als Voraussetzung für die Gültigkeit des Umlaufverfahrens zu erreichen. Mit den Stimmzetteln ohne Wahlschein waren es 375, zählen aber nur jene mit Wahlschein, wären es 370.

„Das Quotum ist unstreitig nicht erfüllt worden“, so der Anwalt der Kläger. Denn zum Einen seien jene Stimmzettel ohne mitgeschickten Wahlschein nicht eindeutig zuzuordnen, es sei also nicht sicher, dass da stimmberechtigte Mitglieder abgestimmt hätten. Zum Anderen zählen für die Klägerseite die Enthaltungen nicht als abgegebene Stimmen. „Zurück auf Los“, lautet deshalb aus Sicht der Kläger das Motto. Der Golfclub müsse die Sitzung wiederholen.

Der Vorstand bekräftigt dagegen, dass er auch die ohne zugehörigem Wahlschein abgegebenen Stimmzettel stimmberechtigten Mitgliedern zuordnen könne. Es seien eindeutig jene speziellen Stimmzettel gewesen, die der Verein bei einer Druckerei in Auftrag gegeben und nur an stimmberechtigte Mitglieder verschickt hatte. Darüber hinaus sieht der Rechtsbeistand des Vorstandes auch die Abstimmung selbst als ordnungsgemäß an, weil die Stimmabgabe nicht nur Ja und Nein berücksichtige: „Eine Enthaltung ist auch eine Haltung. Das ist auch eine Aussage.“

Die Richterin will das Urteil Mitte Februar verkünden

Ein Urteil fällt am Mittwoch in dem Zivilprozess noch nicht, die Richterin erklärt die Güteverhandlung als gescheitert, diktiert das Protokoll in ihr Aufnahmegerät und setzt die Urteilsverkündung auf 16. Februar fest. Sie lässt durchblicken, dass es auf eine Abweisung der Klagen hinausläuft. Dass fünf Stimmzettel ohne Wahlschein zurück geschickt wurden, „betrifft nicht die Feststellung der Beschlussfähigkeit“. Sie sehe 375 abgegebene Stimmen, auch wenn die fünf ohne Wahlschein als ungültig zu buchen wären.

Golfclub Gifhorn: „Verein mit irrsinniger Frequenz im Amtsgericht“

Damit ist das Treffen an diesem Morgen nicht das letzte vor Gericht – aber auch nicht das erste. „Gerade bei einem Verein, der so eine irrsinnige Frequenz hier im Amtsgericht hat“: Diese Bemerkung des Kläger-Anwalts quittiert die Zuschauerschaft mit Schmunzeln.

Von Dirk Reitmeister