Gmyrek-Team und die Kinderkrebsfürsorge gewinnen beim AZ/WAZ-Winterlauf

Zwölf Firmen-Teams waren am Start, darunter drei von Gmyrek. Und von denen erreichten zwei Teams sogar Treppchenplätze beim AZ/WAZ-Winterlauf. Der erste Platz beim Zehn-Kilometer-Lauf ging an die „Heideknacker“ mit Steffen Ranft, Timo Gerlof und Jens Neumann, beim Fünf-Kilometer-Lauf landeten die „Löwenbeißer“ mit Tobias Bührke, Monique Birkholz und Heike Krämer auf dem dritten Platz. Am Dienstag wurde das Preisgeld übergeben.

Die Teams hatten sich im Vorfeld überlegt, für welchen Verein oder welche Organisation der Gewinn bestimmt sein sollte. Steffen Ranft, der im TuS Neudorf-Platendorf den Lauftreff organisiert und außerdem zum Verein Kinderkrebsfürsorge gehört, musste nicht lange überlegen, und sein Team war auch einverstanden: Das Geld ging an die Kinderkrebsfürsorge.

Mit 2:20:14 landeten die „Heideknacker“ mit vier Minuten Vorsprung auf Platz 1

Die Drei benötigten gemeinsam für die jeweils zehn gelaufenen Kilometer zwei Stunden, 20 Minuten und 14 Sekunden und landeten so mit vier Minuten Vorsprung zu den Aller-Oker-Ise-Runners I vom Landkreis Gifhorn auf Platz eins. Jens Neumann, ebenfalls regelmäßiger Läufer, schaffte sogar die schnellste Zeit aller Läufer mit 42 Minuten und 40 Sekunden. Für Timo Gerlof ist das Laufen Corona geschuldet, „ich spiele sonst Fußball“.

Als Dankeschön bekommen die Sportler eine „Power-Bank“ mit Stärkungen für Langstreckenläufer

Mechthild Bayer und Heidi Höhne vom Verein Kinderkrebsfürsorge freuten sich riesig über das Preisgeld. Als Dankeschön hatten sie eine „Power-Bank“ für die Läufer mitgebracht, ein Karton voller Bananen, Protein-Riegel und anderer Stärkungen für Langstreckenläufer. „Nachdem das vorige Jahr unter dem Titel ,Forschung’ stand und wir da viel Geld rein gesteckt haben, müssen wir jetzt noch mit den Eltern gemeinsam überlegen, wofür wir dieses Jahr das Geld nutzen“, berichtete Mechthild Bayer. „Vielleicht geht es in den Umzug der Braunschweiger Oase.“

Noch mal 500 Euro oben drauf: Josef Lamping (v.l.) und Jens-Christian Rödenbeck spendeten an Alexander Michel für den Hospiz-Bau. Quelle: Christina Rudert

Noch mal 500 Euro drauf für den Bau des Hospizes

Die Gmyrek-Geschäftsführer Josef Lamping und Jens-Christian Rödenbeck hatten noch mal 500 Euro auf das Preisgeld drauf gelegt und einen zweiten Scheck an Alexander Michel von der Hospiz-Stiftung für den Bau des Hospizes übergeben. „Uns liegt das Engagement für die Region sehr am Herzen“, sagte Lamping, „wir unterstützen auch die Tafel sowie die Caritas und die Diakonie.“ Der Kinderkrebsfürsorge bot er an: „Wenn Sie mal ein Grillfest veranstalten, stellen wir gerne ein paar Wurstpakete zur Verfügung.“ Und auch für andere, spontane Grillfeste bietet Gmyrek jetzt mit einem SB-Automaten an der Frontseite des Unternehmens rund um die Uhr die passende Wurst.

Von Christina Rudert