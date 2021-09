Gifhorn

Gifhorns Bäckerei Leifert engagiert sich mit ihrer Glücksbrot-Aktion seit zweieinhalb Jahren Jahren für die Kinder und Jugendlichen im Landkreis. Jetzt profitiert die Kindertagesstätte-Nord in der Schützenstraße von dem Projekt. Eine Spende von 5500 Euro soll für den Kauf einer „Sand- und Matsch-Küche“ verwendet werden.

„Von jedem verkauften Glücksbrot gehen 30 Cent in einen Spenden-Topf, aus dem wir seit April 2019 Projekte für Kinder- und Jugendliche unterstützen“, erläutert Leifert-Geschäftsführer Nils Leifert. Das leckere Landbrot mit dunkler Kruste sei in den 55 Filialen seines Unternehmens inzwischen auf der Verkaufs-Favoritenliste ganz weit oben – die 5500 Euro seien so in nur einem halben Jahr zusammengekommen. Den Spendenscheck überreichte Leifert am Dienstag gemeinsam mit seinem Mitarbeiter Sven Meister, Assistent der Geschäftsführung.

„Eine tolle Sache“

„Das ist wirklich eine tolle Sache“, ist Kita-Leiterin Heike Klages über die 5500-Euro-Spende glücklich. Der stattliche Geldbetrag ermögliche eine Anschaffung, die im bisherigen Budget nicht vorgesehen sei.

Gemeinsam mit Marc Bussewitz-Witt, Vorsitzender des Kita-Fördervereins, hat sich Klages bereits Gedanken über die Verwendung der Spendensumme gemacht. „Wir möchten unser Außengelände noch attraktiver gestalten“, sagt der Fördervereins-Vorsitzende. Nachdem der Verein – er zählt inzwischen 30 Mitglieder – 2020 einen kleinen Fußballplatz mit Metall-Toren auf den Weg gebracht habe, stehe nun eine „Sand- und Matsch-Küche“ auf dem Wunschzettel der Kita.

Aufbau im Frühjahr 2022

„Die passt zu unserem tollen Spielplatz“, steht für die Kita-Chefin fest. Entstehen soll die „Matsch-Küche“ an der neuen Sandkiste, die die Stadt – ihr gehört die Immobilie in der Schützenstraße – der Kita vor den Sommerferien spendiert hat. „Wir müssen jetzt die Bauteile für die Matsch-Küche bestellen“, kündigt Fördervereins-Chef Marc Bussewitz-Witt an. Er rechnet mit einem Aufbau des neuen Spielgerätes im kommenden Frühjahr.

Ein Lied als Dankeschön

Einige der 120 Kinder der 1969 eröffneten Kita, die sich in Trägerschaft des DRK befindet und 22 pädagogische Fachkräfte beschäftigt, bedankten sich am Dienstagmorgen musikalisch mit einem Lied beim Bäckerei-Chef. Wenn die Matsch-Küche steht, will Nils Leifert übrigens der Kita noch einmal einen Besuch abstatten – und kleine Backformen für Sandkuchen mitbringen. „Auch aus eigenem Interesse, denn mit der Nachwuchsgewinnung kann man nie früh genug anfangen“, schmunzelt der Leifert-Chef.

Von Uwe Stadtlich