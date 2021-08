Gifhorn

Das Messer muss weg, war mein erster Gedanke als es an der Haustür klingelte. Ich war gerade damit fertig geworden, ein Fliegengitter für das Schlafzimmerfenster zurechtzuschneiden. Dem Postboten mit dem scharfen Fleischmesser in der Hand zu öffnen, erschien mir etwas unpassend. Einfach liegen lassen konnte ich es aber auch nicht. Schließlich wollte ich das Messer vor den Katzen schützen – oder besser gesagt die Katzen vor dem Messer.

Also ließ ich das Messer in der Wäscheschublade verschwinden. Ist doch logisch, oder? Und da lag das Messer nun. Bis meine Frau es eines Mittags benötigte und schier am Verzweifeln war, weil sie es nicht fand. Sie erwischte mich passenderweise beim Hecke schneiden. Meine Erklärung sorgte für einige Erheiterung. Was ich wiederum nicht so lustig fand – schließlich wollte ich doch nur für alle Seiten das Beste.

Von Christian Albroscheit