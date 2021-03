Gifhorn

Ich hab’ keine Schuhe mehr. Die Sonne hat es an den Tag gebracht. Durch den Winter haben mich ein paar Stiefelpaare gebracht. Jetzt fangen darin die Socken gehörig an zu qualmen. Die oberflächliche Recherche im Schuhschrank ergab einen eklatanten Mangel an leichten Alternativen. Die Sohlen des einzigen auffindbaren Paares sehen aus, als wäre ich wie in der Werbung aus dem zweiten Jahrtausend (Hunderte) „Meilen weit für Camel Filter“ gegangen – war mir bekannt, hatte ich aber erfolgreich verdrängt. Jetzt hat der Shopping-Muffel ein echtes Problem: Er muss Schuhe kaufen! Wann? Wie? Wo? Welche? Warum die besser nicht? Aaaarrgghh! Vielleicht sollte ich, Lockdown her oder hin, erst noch mal in anderen Schränken recherchieren. Barfuß laufen soll auch mega gesund sein.

Von Jörg Rohlfs