Gifhorn

Ich hatte im Spätfrühling ein paar Kartoffeln im Garten gelegt. Jetzt habe ich geerntet, was zu ernten war. Und das war nicht viel. Das war volumenmäßig weniger als beim Pflanzen. Nun ja, das Fleckchen Erde lag eher im Schatten am Grundstücksrand, wurde nicht beregnet und schwerstens durchwurzelt von Nachbars Gewächsen. Wäre ich eine Kartoffel, wäre ich da auch nicht groß gewachsen. Egal, ich hab’ die Ernte gekocht und gegessen, war schmackhaft, festkochend. Hätte also nicht nur mangels Masse nicht fürs Aligot getaugt, das man jetzt mal essen sollte. Für die Jakobspilgerspeise werden mehlige Kartoffeln mit Schale gekocht und enthäutet gestampft. Dem Pürree rührt man bei sanfter Hitze Butter, geraspelten Bergkäse und Crème Fraiche unter, bis die Masse Fäden zieht. Ein Hauch Knoblauch sowie Salz (und Pfeffer) sollten nicht fehlen.

Von Jörg Rohlfs