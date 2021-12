Gifhorn

Hejhejhej, hohoho! Descartes meinte „ich denke, also bin ich“. Der alte Franzose nahm den Satz als Beweis seiner, unser aller Existenz. Im Zweifel läge das Geheimnis der Erkenntnis. Aber es kann ja nie schaden, Dinge andersrum zu betrachten. Und vielleicht hat sich Renè geirrt. Und deshalb hier und jetzt: Ich bin, also denke ich!

Hm. Klingt fast so, als würde es aufs Selbe, um nicht zu sagen ebenfalls aufs Selbst rauslaufen. So wie bei Yin und Yang, Hänsel und Gretel, Susi und Strolch, zwei Seiten einer Medaille, Theorie und Praxis des Zweifels als Rechtfertigung der nicht-bloßen Existenz. Also ich denke, ich bin guter Dinge, dass ich mich hinlänglich klar ausgedrückt habe. Falls es noch Fragen gibt, im Zweifel immer stellen! Darüber hinaus wünsche ich allen ein gerüttelt Maß an froher Weihnacht.

Von Jörg Rohlfs