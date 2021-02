Gifhorn

Der Wetterumschwung hat den Landkreis Gifhorn ins Schlingern gebracht. Seit spätem Montagnachmittag regiert Glatteis auf Straßen und Gehwegen und Schienennetz.

Nur wenige Rutscher auf den Straßen

Eine erste Zwischenbilanz der Gifhorner Polizei: „Es lief auf den Straßen eher unspektakulär. Bis auf einige wenige Ausrutscher in den Graben am Dienstagmorgen hatten wir keine Zwischenfälle“, sagt Sprecher Thomas Reuter. „Problematischer war es für Radfahrer und Fußgänger.“

VLG nimmt Betrieb am Mittag wieder auf

Der Busverkehr kam am Montagnachmittag bis Dienstagmorgen zum Stillstand, die VLG kündigte soeben an, dass das Unternehmen ab 12 Uhr am Dienstag wieder den regulären Fahrplan aufnimmt. Auch Erixx meldet noch Beeinträchtigungen auf der Zugstrecke Braunschweig nach Uelzen. Da es Kälteschäden an einigen Fahrzeugen gebe, müsse das Unternehmen mit verminderter Kapazität fahren.

Von Andrea Posselt