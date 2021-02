Glasfaserausbau im Kreis Gifhorn: Wann schaltet Giffinet die ersten Anschlüsse frei?

Landkreis Gifhorn

Wann können die ersten Kreisbewohner einen Glasfaseranschluss von Giffinet nutzen? Auf der Homepage des Netzbetreibers war jüngst das vierte Quartal 2021 angegeben. Und das sorgte bei vielen Kunden für Verwunderung, war doch für das Vermarktungsgebiet eins ursprünglich ein früherer Start angepeilt. Gespräche zwischen dem Landkreis, dem Bauunternehmen und Giffinet könnten jetzt doch zu einem schnelleren Start führen.

In den Gesprächen geht es laut Landrat Dr. Andreas Ebel um eine „sukzessive Inbetriebnahme des ersten Vermarktungsgebietes“, also um die Bereiche Sprakensehl, Obernholz, Hankensbüttel und Wittingen. Dort hatten etwa 4 100 Haushalte die Möglichkeit, mit Giffinet einen kostenlosen Glasfaseranschluss zu bekommen. 62 Prozent haben dieses Angebot genutzt. „Um die Wartezeiten zu verkürzen, wird geprüft, ob die Anschlüsse in kleineren Mengen an den Netzbetreiber übergeben werden können. Dann könnten die Kunden sukzessive angeschaltet werden und dies könnte dann erheblich früher als im vierten Quartal erfolgen“, so der Landrat – eigentlich war das so nicht geplant. Wann genau die ersten Anschlüsse erfolgen, wird sich in den kommenden Wochen entscheiden.

Seit Mitte Dezember ruhen die Arbeiten im Vermarktungsgebiet eins größtenteils

Laut Giffinet sind die Tiefbauarbeiten im ersten Vermarktungsgebiet nahezu abgeschlossen. Jedoch kommen die Arbeiten seit dem 19. Dezember kaum oder nur langsam voran: Zuerst hatte das Bauunternehmen Betriebsferien, nun macht die Witterung den Arbeiten einen Strich durch die Rechnung. Denn die Glasfasern können nur ab einer Temperatur von mindestens fünf Grad Celsius in die Leerrohre eingeblasen werden. Wo möglich werden laut Giffinet auch schon die Abschlusspunkte in den Häusern montiert. Aufgrund des Schneefalls und der Minustemperaturen sind die Arbeiten derzeit aber komplett eingestellt.

Glasfaser in den Schwarzen Flecken Neben dem Ausbau der Weißen Flecken bietet Netzbetreiber Giffinet auch für die Schwarzen Flecken im Landkreis Gifhorn einen Glasfaserausbau an. Insgesamt 40 000 Haushalte mit einer derzeitigen Internetgeschwindigkeit von mehr als 30 Mbit/s können davon profitieren. Bei den Weißen Flecken waren es 13 000 Haushalte mit weniger als 30 Mbit/s. Giffinet hat den Landkreis dafür in fünf Vermarktungsgebiete mit jeweils 6 000 bis 9 000 Haushalten eingeteilt. Je Gebiet müssen sich 60 Prozent für einen Glasfaseranschluss entscheiden, damit der Ausbau für das Unternehmen wirtschaftlich ist. Die Vermarktungsphase hat im Januar in den Samtgemeinden Isenbüttel und Brome begonnen. Die übrigen Gebiete werden bis Ende des Jahres vermarktet. Schon im Sommer soll der Ausbau beginnen. In einigen Bereichen des Landkreises ist mit der Deutschen Glasfaser ein anderes Unternehmen in Sachen Glasfaserausbau aktiv.

Noch im Februar sollen die Tiefbauarbeiten in den weiteren Vermarktungsgebieten beginnen

Schon bald soll in den Vermarktungsgebieten zwei und drei der Start der Tiefbauarbeiten erfolgen. Ab Februar starten die Baumaßnahmen im Bereich Dedelstorf und Steinhorst. Spätestens Anfang März folgen Wesendorf, Brome sowie Barwedel und Meinersen. Insgesamt werden in diesem Bereich mehr als 300 Kilometer Tiefbau erforderlich sein. Rund 4 300 Adressen hatten hier die Möglichkeit auf einen Glasfaseranschluss. Um den Bau der kreisweiten Ringleitung sicherzustellen, schließen sich die Arbeiten nahtlos an das erste Vermarktungsgebiet an, der Landkreis wird von Norden nach Süden erschlossen. Insgesamt umfasst das Projekt zur Erschließung der Weißen Flecken im Landkreis rund 800 Kilometer Tiefbauarbeiten. Laut Landrat handelt es sich um das größte Infrastrukturprojekt in der Geschichte des Kreises.

Für die Stadt Gifhorn, die Gemeinde Sassenburg sowie die Samtgemeinden Isenbüttel und Papenteich teilt der Landkreis mit, dass sich die dortigen Baumaßnahmen der weißen Flecken im Ausschreibungsprozess befinden. „Wir rechnen mit einem Baustart gegen Ende Mai dieses Jahres“, berichtet Landrat Dr. Andreas Ebel. Er hofft insgesamt auf einen Lerneffekt für die folgenden Vermarktungsgebiete aus den bisherigen „Schwierigkeiten und den daraus resultierenden Lösungen“.

Von Christian Albroscheit