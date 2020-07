Gifhorn

In der Gifhorner Innenstadt treibt mutmaßlich ein Tierhasser sein Unwesen. Am Sonntag gegen 6 Uhr wendete sich ein Gifhorner Bürger hilfesuchend an die Polizei Gifhorn. Als er in den Morgenstunden seinen Hund ausführen wollte, stellte er fest, dass dieser fast leblos mit starken Vergiftungserscheinungen am Boden lag.

Die Polizeibeamten unterstützten den Hundebesitzer, indem sie den Hund zu einer Tierärztin in den Notdienst nach Isenbüttel brachten. Dort wurde durch die Tierärztin mitgeteilt, dass tags zuvor eine Katze mit fast identischen Vergiftungserscheinungen eingeliefert wurde. Beide Tierhalter wohnen im Innenstadtbereich von Gifhorn, nämlich in der Herzog-Ernst-August-Straße und im Lehmweg.

Die Polizei weist darauf hin, dass Tierhalter besonders aufmerksam sein und bei ernstzunehmenden Hinweisen die Polizei Gifhorn unter Tel. (0 53 71) 98 00 kontaktieren sollen.

Von der Redaktion