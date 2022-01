Gifhorn

Nach langer Planungs- und Vorbereitungszeit wurde vor einigen Wochen die Bauphase der neuen Kita im Baugebiet Lehmweg-Süd in Gifhorn eingeläutet. Investiert wird für das Projekt vom Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) ein Millionenbetrag. Erstmals gibt es jetzt für interessierte Eltern einen Info-Abend über das Betreuungsangebot der Kita, die im Herbst eröffnet wird.

Kirk Chamberlain, Gesamtleiter des CJD Niedersachsen Süd-Ost, sowie Uwe Klaue, Fachbereichsleiter Elementarpädagogik und Familienbildung im CJD, wollen das Kita-Konzept erläutern und vorstellen. In Gifhorns Ratssaal werden dazu drei Termine angeboten: am Montag, 24. Januar, um 19 Uhr, am Mittwoch, 26. Januar, um 17.30 Uhr und ebenfalls am 26. Januar um 19 Uhr. Aufgrund begrenzter Platzzahl sind vorherige Anmeldung per E-Mail an info-kita-gifhorn@cjd.de oder jenny.braun@cjd.de mit Nennung des gewünschten Termins notwendig. Die Veranstaltung findet unter 3G-Regeln statt.

Startschuss im Oktober

„Wir freuen uns sehr, dass wir voraussichtlich im Oktober 2022 in Gifhorn unsere dritte Kita im CJD Verbund Niedersachsen Süd-Ost eröffnen werden“, lädt Gesamtleiter Kirk Chamberlain zu den Info-Abenden auch interessierte Erzieherinnen und Erzieher sowie die Nachbarschaft ein.

Die neue Kita werde ein „Lebens-, Lern- und Spielort mit besonderem pädagogischen Konzept“ sein. Zwei Krippengruppen sollen je 15 Kinder im Alter von ein bis zu drei Jahren beherbergen. Drei Kindergartengruppen sind geplant für je 25 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Der Aufbau einer integrativen Kindergartengruppe mit Plätzen für bis zu 18 Kinder soll laut CJD im zweiten Kita-Betriebsjahr folgen.

Auch Fachbereichsleiter Uwe Klaue hofft auf eine große Resonanz bei den Info-Terminen im Rathaus: „Wir freuen uns auf die persönliche Begegnung, den Austausch und das erste Kennenlernen vor Ort.“

4,5 Millionen Euro Kosten

Die neue Kita am Lehmweg ist ein kostspieliges Projekt. Rund 4,5 Millionen Euro Investitionskosten sind für den Bau veranschlagt. Das mit viel Tageslicht durchflutete Gebäude auf dem rund 4000 Quadratmeter großen Areal wird nach Fertigstellung eine Nutzfläche von rund 1100 Quadratmeter bieten. „Der aktuelle Baufortschritt läuft planmäßig. Wir hoffen, dass der Winter uns keinen Strich durch die Rechnung macht“, so Uwe Klaue.

Von Uwe Stadtlich