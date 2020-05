BraWo McArena in der Flutmulde: Gifhorns neue Freilufthalle ist betriebsbereit

Gifhorn

Darauf haben sich kleine und große Sportler seit mehr als zwölf Wochen gefreut: Unter dem Motto „Drinnen draußen sein“ geht die neue Freilufthalle in der Flutmulde an den Start. Das 500 000-Euro-Projekt ist ab dem 6. Juni betriebsbereit. An diesem Tag wird’s auch eine kleine Eröffnungsparty für geladene Gäste geben.

„Nur noch wenige Restarbeiten sind zu erledigen“, sagt Meike Krenz vom Projektmanagement der BraWo Mc Arenas GmbH. So sei im Inneren der Halle bereits der „unverfüllte“ Kunstrasen für das 450 Quadratmeter große Spielfeld verlegt worden. „Die Bluetooth-Lautsprecheranlage, die Lichtanlage, die Torgeschwindigkeitsmessanlage sowie der Torzähler und die dazugehörige Anzeigetafel wurden bereits in Betrieb genommen“, geht die Projektleiterin auf weitere Details des Vorhabens ein.

Halle geht online

Gifhorns BraWo McArena – es handelt sich um die einzige Freilufthalle dieser Art in ganz Niedersachsen – werde noch in dieser Woche einen Internetanschluss bekommen und somit „online" sein, verspricht Krenz. „Damit wird das automatisierte Anschalten sämtlicher Technik zu den gebuchten Zeiten der Nutzer funktionieren.“ Die inzwischen installierte Videoüberwachung gewährleiste die erforderliche Sicherheit.

Selbstverständlich werden auch die „Corona-Spielregeln“ eingehalten: So wird ebenfalls noch in dieser Woche an beiden Eingängen zur Halle jeweils ein Spender mit Desinfektionsmittel fest installiert. „Derzeit ist der Zaun rings um die BraWo McArena im Bau, zudem werden Bänke für die Zuschauer und eine Taschenablage außerhalb des Spielfeldes aufgestellt “, so Krenz. Auch ein kleines Gerätehäuschen werde demnächst gebaut. Nach Fertigstellung können darin das Volleyballnetz, Leibchen, Bälle und weiteres Material für die Spielerinnen und Spieler gelagert werden.

Am 6. Juni soll es losgehen: Gifhorns neue Freilufthalle in der Flutmulde steht. Nur noch wenige Restarbeiten sind zu erledigen. Quelle: Sebastian Preuß

Meike Krenz ist überzeugt davon, dass das Freilufthallen-Konzept ankommt. „Nicht nur Fußballer oder Volleyballer können die Halle nutzen. Auch Personal-Trainern und ihre Kundschaft sowie kleinen Gymnastik-, Zumba- oder Aerobicgruppen steht die Arena zur Verfügung“, so die Projektleiterin. Zudem werde Gifhorns neue Halle auch für Krankenkassen interessant sein. Sie könnten dort Gesundheitssport jeglicher Art an der frischen Luft und bei jedem Wetter anbieten. „Wir haben dafür bereits unterschiedliche Nutzungspakete mit Sonderkonditionen erarbeitet“, so Krenz.

Eröffnungstag

Wie der Betrieb in der neuen Halle konkret laufen soll, will die Projektleiterin am Eröffnungstag erläutern. „Wir stehen dazu in engem Austausch mit den Behörden, um Nutzungsmöglichkeiten unter den aktuellen Pandemie-Umständen zu erörtern“, sagt Meike Krenz. Dabei gehe es auch um die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln.

Kindern mit Beeinträchtigungen und Kindern aus benachteiligten Familien eine Chance bieten, um gemeinsam Sport zu treiben: Krenz weist daraufhin, dass die BraWo McArena – initiiert von der Voba BraWo Unternehmensgruppe – aktiv in das Kindernetzwerk United Kids Foundation eingebunden sei. Thomas Fast, Leiter der Direktion Gifhorn und Vorstandsvorsitzender der Voba-BraWo-Stiftung habe bereits einige Projekte in der Schublade, die nur auf den Startschuss warten. Weitere Infos über Gifhorns neue Freilufthalle an der Winkler Straße gibt unter www.brawo-mcarena-gifhorn.de.

