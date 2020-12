„Jugendarbeit ist wie das Eintauchen in das Meer der tausend Möglichkeiten“: Unter diesen Titel hatte die neue Diakonin der vier Gifhorner Stadtgemeinden Kristin Volkmar ihre Arbeit gestellt – und dieser Titel wurde an mehreren Stellen in ihrem Einsegnungsgottesdienst in St. Nicolai wieder aufgegriffen, unter anderem von den Konfirmanden.