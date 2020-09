Gifhorn

Sie kümmert sich nicht nur um ihre eigene Karriere als Filmmusik-Komponistin, sondern möchte auch die musikalischen Talente junger Gifhorner fördern: Deshalb machte die studierte Musikerin Vanessa Donelly vor einigen Wochen über die AZ einen Aufruf. Gesucht waren Mädchen, die zwei Lieder singen, die die 28-Jährige im Vorfeld des Kinofilms Mia and me selbst komponiert hatte. Viele kreative Bewerbungsvideos erreichten die international renommierte Songschreiberin, aber nur eine traf nicht nur ihren Geschmack, sondern sogar mitten ins Herz. Amelie heißt sie, ist zwölf Jahre jung und eigentlich wäre es so gar nicht ihr Ding gewesen, am Dienstag tatsächlich bei Vanessa Donelly im hauseigenen Tonstudio zu stehen. Für die große Bühne ist Amelie nämlich sehr schüchtern. „Ich singe sonst einfach immer nur im Auto oder so.“ Mutter Stefanie ergänzt lachend: „Oder im Garten oder unter der Dusche.“ Amelie musste erst von ihrem Vater angestupst werden, der hatte nämlich in der AZ den Aufruf gelesen.

Fördert junge Musiktalente: Die Gifhorner Filmmusik-Komponistin Vanessa Donelly Quelle: Lea Rebuschat Archiv

Ein bisschen „ängstlich“ sei sie schon gewesen, sagt Amelie. Seit sie denken kann, singt sie gerne. Musical und Pop sind ihre Favoriten. Aber eben nur Zuhause. Dann wagte sie es doch, machte zwei Bewerbungssongs und schickte sie Vanessa Donelly. Die musste gar nicht lange überlegen. „Ich bin ein großer Fan Deiner Stimme“, überraschte sie Amelie per Telefon mit der Zusage zur Aufnahme im Tonstudio. Und dann fügte sich alles wie ein Wunder. Ein erstes Kennenlernen offenbarte viele Gemeinsamkeiten, etwa die Liebe zu Pferden. Das Eis - schnell gebrochen. Und Amelie entpuppte sich für Vanessa Donelly als „Naturtalent“. Den Text für die beiden Songs hatte die Zwölfjährige schon in kürzester Zeit auswendig gelernt. „Das Blatt Papier haben wir dann für die Aufnahme gar nicht mehr gebraucht“, kann die Komponistin ihre Freude über die Entdeckung des jungen Talents kaum fassen.

Schnupperstunde im Gesangsunterricht steht nun an

Nach drei Stunden waren die Songs mit Video aufgezeichnet. Die poppige Variante war schnell im Kasten, das getragene Stück forderte etwas mehr Zeit. In wenigen Tagen will Donelly die Songs mit Chor und E-Gitarrist untermalen lassen. Und in etwa zwei Wochen kann dann die ganze Welt hören, wie das Sangestalent aus Seershausen klingt. Auf dem youtube-Kanal von Vanessa Donelly und auf spotify sind die Songs dann zu hören. Geht es nach der Filmmusik-Komponistin ist damit noch längst nicht Schluss. Sie ist so begeistert von Amelies Stimme, dass sie sie gleich zu einem Schnupperunterricht in Gesangsunterricht eingeladen hat - „damit sie Musik verstehen lernt“. Und Amelie? Ist da künftig mehr vorstellbar als Singen im Garten oder unter der Dusche? Ihre Augen strahlen. „Ja, vielleicht.“

Von Andrea Posselt