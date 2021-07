Gifhorn

Metin Ucar will Landrat werden. Er hat die erforderlichen Unterstützerunterschriften gesammelt, fristgerecht eingereicht und ist jetzt offizieller Kandidat für die Wahl am 12. September. Im Gespräch mit der AZ erklärt der 53-Jährige, was ihn zu diesem Schritt bewogen hat und für welche Ziele er steht.

Metin Ucar ist in Istanbul geboren, hat einen deutschen Pass und kennt sich mit Behörden aus, denn 2010 ist seine Tochter mit geistiger und körperlicher Behinderung geboren. Im Gespräch klingt nur an, wie viele Klinken er anschließend geputzt hat, um Unterstützung für seine Tochter zu bekommen. „Eigentlich müssten die Behörden sich für die Rechte der Behinderten einsetzen, aber statt beraten zu werden, wird man immer nur auf Paragrafen hingewiesen.“

Die Erfahrungen bei der Gifhorner Tafel haben Metin Ucar schockiert

Damals tauschte der Technische Zeichner mit einem Arbeitsplatz in der Forschung und Entwicklung verschiedener Unternehmen mit seiner Frau die Rollen: Sie ging arbeiten, er kümmerte sich um das Kind. „Das war eine gute Entscheidung“, sagt er rückblickend. In dieser Zeit hat er sich ehrenamtlich bei der Gifhorner Tafel engagiert – und war schockiert. „So ein Elend im Landkreis Gifhorn – mich haben Menschen um Essen angebettelt, Alte, Rentner.“ Das finde er beschämend: „Alle wissen, dass wir diese Not haben, aber keiner tut was – sie erwecken nur den Anschein, als würden sie den Bürgern helfen.“

Die Kluft sei durch Corona weiter gewachsen. „Ich als Bürger im Landkreis Gifhorn möchte dieses nicht hinnehmen. Mit Kundgebungen vor den Ämtern weise ich darauf hin, dass der Landkreis und das Jobcenter nicht genug tun.“ Versuche man, ihn einzuschüchtern, weil er wie ein Ausländer aussieht, weil er mittlerweile Arbeit suchend ist, wehrt er sich. „Notfalls bis vors Gericht.“

Menschenwürdiges Leben für alle ist das Ziel

Er möchte Menschen unterstützen, damit sie menschenwürdig leben können, „das ist die neue Herausforderung der Zukunft“. Dazu gehören für ihn Bürgerrente und Bürgergeld – beides keine Themen, die auf Landkreisebene entschieden werden. Aber Ucar ist auch klar, dass sie finanziert werden müssen. Deshalb will er sich für mehr Wirtschaft – und zwar Mischwirtschaft – im Landkreis Gifhorn einsetzen, weil nur das zu mehr Wachstum und mehr Arbeitsplätzen führe, was wiederum mehr Kaufkraft für den Landkreis mit sich bringe. Allerdings: „Die Nachhaltigkeit sollte im Vordergrund stehen.“ Produktion vor Ort statt langer Lieferketten heißt deshalb seine Devise.

Ucar ist überzeugt, dass viele Bürger seine Meinung teilen und sich einen neuen Start mit neuen Impulsen mit mehr Gerechtigkeit wünschen. Und deshalb ist er überzeugt, dass er der Richtige wäre für den Posten im Schloss.

Die beglaubigten Unterstützerunterschriften sind da

Auch wenn er weder von einer Partei unterstützt wird noch über finanzielle Mittel für einen Wahlkampf verfügt, meint er: „Im sozialen Bereich bin ich gut vernetzt, die Rentner und Behinderten kennen mich, immer wieder werde ich auf der Straße gegrüßt.“ Die formale Hürde hat er schon mal genommen: Die beglaubigten Unterstützerunterschriften sind rechtzeitig beim Landkreis eingegangen, und damit ist Metin Ucar offizieller Kandidat für die Landratswahl.

Von Christina Rudert