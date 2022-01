Gifhorns älteste Schule wird saniert

Gifhorn

Die Freiherr-vom-Stein-Schule wird fit gemacht für die Zukunft. Seit Monaten laufen an der ältesten Schule von Gifhorn Sanierungsmaßnahmen. Dafür hat die Stadt eine Menge Geld in die Hand genommen. Gearbeitet wird seit dem Sommer 2021. Was haben die beauftragte Firmen seitdem erledigt? Welche Arbeiten stehen noch an?

„Der Musikraum ist bereits saniert und wieder nutzbar“, geht Rebecca Koch, Sprecherin der Stadtverwaltung, auf die Sanierungsarbeiten an der 1877 im August eingeweihten Stein-Schule ein. Zudem seien im Zuge des Modernisierungsprojekts sämtliche Unterrichtsräume und Fachräume digitalisiert und mit Interaktiven Tafeln ausgestattet worden.

Die letzten Fenster müssen dieses Jahr noch ausgetauscht werden

Auch von außen ist gut erkennbar, dass die Stadt als Schulträger Geld in die Hand genommen hat, um das Gebäude fit für die Zukunft zu machen. „Die Fenster wurden ebenfalls bereits zu großen Teilen wie geplant ausgetauscht“, so Koch. Lediglich der Austausch einiger Fenster sei aufgrund von Lieferschwierigkeiten in das Jahr 2022 verschoben worden.

„Die Arbeiten erfolgten von Juli bis November 2021“, geht Koch auf den Zeitplan ein. Die noch ausstehenden Restarbeiten an den Fenstern würden in Kürze angegangen. „Die Lieferschwierigkeiten waren dieses Mal geringer, so dass es nicht zu größeren Terminverschiebungen kam“, ist Koch zufrieden darüber, dass die beauftragten Firmen an der Freiherr-vom-Stein-Schule gut vorangekommen sind.

Alle Unterrichtsräume sind uneingeschränkt nutzbar

Die Gesamtinvestition für das Sanierungsprojekt am Schulplatz beziffert Koch auf 785 000 Euro. „Der Kostenrahmen wurde gehalten“, versichert die Sprecherin der Verwaltung. „Alle Unterrichtsräume sind uneingeschränkt nutzbar“, teilt Rebecca Koch mit. Der Schulbetrieb an der Stein-Schule kann normal ablaufen.

Die Gifhorner Stein-Schule, die derzeit einzige Hauptschule der Stadt ist, soll Bestandteil des großen Bäumchen-wechsel-Dich in der städtischen Schullandschaft werden. Gemeinsame Planungen von Stadt und Kreis sehen unter anderem vor, dass die Freiherr-vom-Stein-Schule in das ehemalige Gebäude der Fritz-Reuter-Realschule an der Konrad-Adenauer-Straße umzieht, in der Stein-Schule soll dann eine neue Grundschule inklusive Schulkindergarten eingerichtet werden. Details zu dem Gesamtprojekt sollen unter anderem im Schulausschuss des Kreises am 27. Januar erörtert werden.

Von Uwe Stadtlich