Die Kreisverwaltung meldet mit Bezug auf das Niedersächsische Landesgesundheitsamt am Dienstagvormittag einen neuen Corona-Fall. Damit sind es jetzt 927 Infizierte insgesamt, 157 davon in den vergangenen sieben Tagen. Die 7-Tage-Inzidenz ist um 4,0 auf 88,9 gesunken, es bleibt bei acht Todesfällen. 85 weitere Tests hat das Gesundheitsamt am Montag vorgenommen, sodass die Gesamtzahl der Getesteten jetzt bei 6042 liegt. Laut DIVI-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts liegen aktuell noch drei Patienten mit Covid-19 auf Intensivstationen.

Es gibt weitere Corona-Fälle an Schulen im Landkreis: Für die Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Gifhorn hat das die Quarantäne für eine achte Klasse mit 27 Personen bis zum Freitag, 27. November, zur Folge. An der Realschule Calberlah müssen 45 Personen in Quarantäne, ebenfalls bis zum 27. November – das betrifft eine sechste Klasse sowie aufgrund des Kurssystems weitere Einzelpersonen. Und an der Karl-Söhle-Schule in Hankensbüttel wurde eine vierte Klasse mit 19 Personen bis Montag, 30. November, in Quarantäne geschickt.

