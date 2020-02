Samstag starker Wind, Sonntag starker Regen

Gifhorn

Langsam wird es zur Gewohnheit, denn auch dieses Wochenende besucht uns wieder ein Tief und bringt Wind sowie Regen mit. Diesmal heißt die Kandidatin „Xanthippe“ und bringt für uns Böen von Tempo 80 mit.

Das ist Ben Weber Weltweit rechnen Supercomputer aus, wie unser Wetter wird. Doch sichere Wetterprognosen werden selbst für Experten aufgrund des Klimawandels immer schwieriger. Das weiß auch der 16-jährige Gifhorner Ben Weber, der auf seiner Homepage https://wettergifhorn.de täglich über das Wetter in der Mühlenstadt Gifhorn informiert. Jetzt hat der Nachwuchs-Meteorologe in der Aller-Zeitung seine eigene Rubrik erhalten: Jeweils samstags erscheint in der AZ seine Vorhersage für das Wetter am Wochenende im Landkreis Gifhorn.

Der Unterschied diesmal besteht darin, dass der Spaß schon am Samstag losgeht. Denn auch wenn sich der Regen am Samstag anfangs noch zurückhält, ist der Wind schon ziemlich schnell mit Spitzenböen von Tempo 80 dabei. Niederschlag gibt es am Anfang erst nur in leichter Form mit Unterbrechungen versehen, mit der Zeit wird dieser aber immer stärker und abends kommt dann ordentlich was runter. Dabei steigt die Temperatur von 7 °C auf 10 °C.

Im Laufe des Sonntags schwächt der Wind dann zwar wieder ab – der Regen aber keinesfalls. Den ganzen Tag über gibt es am Sonntag relativ starken Regen ohne Unterbrechungen. Erst am Abend schwächt der Niederschlag dann ab. Bis dahin ist dann auch die Temperatur von morgendlichen 9 °C auf etwa 3 °C gesunken.

Von Ben Weber