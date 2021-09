Landkreis Gifhorn

Frische Luft aus dem Baltikum lässt die Temperatur am Wochenende sinken und das Wetter nähert sich so langsam dem Herbst an. Dabei gibt es übliches gemischtes Wetter.

Das ist Ben Weber Weltweit rechnen Supercomputer aus, wie unser Wetter wird. Doch sichere Wetterprognosen werden selbst für Experten aufgrund des Klimawandels immer schwieriger. Das weiß auch der Gifhorner Ben Weber, der auf seiner Homepage https://wettergifhorn.de täglich über das Wetter in der Mühlenstadt Gifhorn informiert. Jetzt hat der Nachwuchs-Meteorologe in der Aller-Zeitung seine eigene Rubrik erhalten: Jeweils samstags erscheint in der AZ seine Vorhersage für das Wetter am Wochenende im Landkreis Gifhorn.

Am Samstag ist das Wetter sehr durchwachsen und neben vielen Wolken sind vor allem nachmittags leichte kurze Regenfälle möglich. Die Sonne kann hin und wieder mal zwischen den Wolken hervorschauen – mehr als drei Sonnenstunden sind nicht zu erwarten. Die Temperatur steigt währenddessen von 9 °C auf 19 °C.

Der Sonntag ist insgesamt etwas freundlicher, dafür aber auch kälter. So startet der Tag mit 10 °C und mittags wird eine Höchsttemperatur von 16 °C erreicht. Dabei scheint öfters mal die Sonne und Regen ist sehr unwahrscheinlich. Geprägt wird der Sonntag aber dennoch von Wolken sein und mit mehr als fünf Sonnenstunden sollte man nicht rechnen.

Von Ben Weber