Gifhorns Weihnachtsmärkte finden statt – unter diesen Bedingungen

Gifhorn

Der „Schlossmarkt zum Advent“ findet im 2G-Modus und mit Maskenpflicht statt. Nur vollständig Geimpfte und Genesene kommen rein. Ausgenommen von 2G sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Kontrolliert wird an der Schlosseinfahrt. Dort werden Kontaktdaten mittels Luca-App oder Papierliste erfasst. Scharfe Regeln gibt’s auch für den von der Stadt organisierten Mini-Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus.

„Ich bin froh, dass unser Schlossmarkt mit der 2G-Regel stattfinden kann“, sagt Landrat Tobias Heilmann. „Wir haben im Verwaltungsvorstand und auch gemeinsam mit der Stadt Gifhorn intensiv beraten und sind uns einig, dass im Sinne des Gesundheitsschutzes der Bürgerinnen und Bürger die 2G-Regel notwendig ist“, stand für den Verwaltungschef schon am Montagabend fest.

Ausgang über die Holzbrücke

Der Schlossmarkt ist im Einbahnstraßensystem organisiert. Der Ausgang erfolgt über die Holzbrücke des Schlossgrabens. Außerdem findet der Markt ausschließlich im Freien statt.

„Um unseren Gästen, aber auch den Ausstellerinnen und Ausstellern den bestmöglichen Schutz zu bieten, appellieren wir zudem an alle Besucherinnen und Besucher, sich vor Betreten des Schlossmarktes freiwillig selbst zu testen oder einen kostenlosen Test in einem unserer Testzentren zu machen. Diese Maßnahmen geben uns allen mehr Sicherheit“, appelliert Heilmann. Außerdem gilt von Mittwoch an auf allen Weihnachtsmärkten Niedersachsens eine Maskenpflicht.

Die Erlöse des Schlossmarktes kommen der AZ-Aktion „Helfen vor Ort“ zugute und sorgen dafür, dass auch Kinder aus finanziell nicht so gut aufgestellten Familien und Senioren mit geringer Rente im Landkreis Gifhorn Weihnachtsgeschenke bekommen. Ein Angebot auf dem Schlossmarkt sind übrigens Weihnachtskarten mit dem Weihnachtsmann vor Gifhorner Motiven. Der Schlossmarkt öffnet am Samstag, 27. November, von 11 bis 20 Uhr sowie am Sonntag, 28. November, von 11 bis 18 Uhr.

Mehrere Gastronomiestände auf dem Marktplatz

Masken-Pflicht sowie 2G (geimpft oder genesen) gilt ebenfalls auf dem Mini-Weihnachtsmarkt „Advent auf dem Markplatz“ vor dem Rathaus: Organisiert wird er von der Stadt und der WiSta, die die Hygiene-Spielregeln ebenfalls der aktuellen Verordnung angepasst haben. Vom 26. November bis 23. Dezember stehen auf dem Areal am Marktplatz neun Gastronomiestände. Die Masken dürfen nur zum Verzehr abgenommen werden.

Gifhorns Klinikum rät zur Kontaktvermeidung Rekord-Inzidenz in Stadt und Landkreis, eine volle Intensiv-Station, Probleme beim Impfen, Impfdurchbrüche und allein am Dienstag drei weitere Corona-Tote: Trotzdem sollen an diesem Wochenende die Weihnachtsmärkte von Stadt und Kreis im 2G-Modus und mit Maskenpflicht stattfinden. Nach der Niedersächsischen Ärztekammer – sie hatte sich bereits Mitte der Woche gegen die Weihnachtsmärkte im Land ausgesprochen – gibt’s nun auch einen Appell aus Gifhorns Klinikum. „Wir würden uns wünschen, dass die Bürgerinnen und Bürger trotz 2G-Status ihre Kontakte einschränken und so mögliche Infektionen vermeiden“, wendet sich Lisa Iffland, Sprecherin des Helios-Klinikums Gifhorn, an die Bevölkerung. „Gleichzeitig hoffen wir, dass die Covid-19-Auslastung in unserem Klinikum in den nächsten Wochen und Monaten nicht weiter ansteigt – und somit auch nicht die Belastung unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Iffland. Weil Gifhorns Krankenhaus immer mehr Covid-Erkrankte behandeln muss, kommt es inzwischen zur Verschiebung von Operationen.

Nur 400 Personen erlaubt

„Der Gastronomiebereich wird zudem komplett eingezäunt, sodass eine Besucherbegrenzung auf 400 Personen auch tatsächlich umgesetzt werden kann“, weiß Erste Stadträtin und WiSta-Geschäftsführerin Kerstin Meyer. „Unter den verstärkten Sicherheitsanforderungen sehen wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Veranlassung, den Weihnachtsmarkt unter freiem Himmel abzusagen. Dies hätte zudem den gegenteiligen Effekt und würde zu einer Verlagerung von Treffen in Innenräume beitragen“, ist sie überzeugt. „Advent auf dem Marktplatz“ findet täglich von 12 bis 20 Uhr, am 23. Dezember nur bis 18 Uhr statt.

Aktualisiert wurde auch das Hygienekonzept für Gifhorns Kinderweihnachtsmarkt. Für die Veranstaltung, die am Freitag, 26. November, ab 15 Uhr im Rathaus-Innenhof läuft, gelten nun ebenfalls die 2G-Regel und Maskenpflicht. Einlasskontrollen erfolgen per Luca-App. Der Zugang ist nur von der Adenauer-Straße möglich. Programmpunkte, die im Innenhof der Stadtbücherei geplant waren, fallen flach.

Von Uwe Stadtlich