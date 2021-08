Ribbesbüttel/Leiferde

In Ribbesbüttel droht der Döner zum Mitnehmen noch im Auto kalt zu werden. Lukas Schultz hält lieber nur auf einen Kaffee am Grill an. „Ich weiß gar nicht, wie ich hier wieder raus komme“, sagt der Meinerser mit Blick auf die Ortsdurchfahrt. Dort steht gerade der Umleitungsverkehr, der sonst eigentlich auf der B 188 rollen würde.

Anwohner haben ganz andere Sorgen. Dr. Jens Uwe Müller hat eine Brand-Mail an die Landesbehörde geschrieben. Durch den Ort rolle „ein massiver Verkehr“ mit deutlich mehr Lastern und „Raserei“. „Die Querung der L 320 ist ohnehin schon für Fußgänger ein Überlebenskampf.“ Die Umleitung läuft seit Freitag. Am ersten Tag nach dem Wochenende ist die provisorische Fußgängerampel immer noch außer Betrieb.

Die Landesbehörde sagt auf Nachfrage der AZ zu, dass die Ampel im Lauf des Nachmittags in Betrieb gehen soll. In Leiferde wird das klappen, in Ribbesbüttel nicht. Laut Polizeisprecherin Marie-Charlott Seffer haben Kollegen Tempokontrollen vorgenommen, aber keine Verstöße festgestellt. Selbst Pendlerin auf der Strecke, ist ihre Erfahrung, dass angesichts der Verkehrsdichte und der parkenden Autos an der Ortsdurchfahrt Eile kaum möglich ist. Das Meiner Kommissariat werde die Situation aber im Auge behalten.

„Ich bin am Wochenende durchs Dorf gegangen.“ Hätte es Hans-Werner Buske auf Ruhe abgesehen, hätte er es bleiben lassen sollen. Alle haben den Bürgermeister auf den Verkehr angesprochen. „Im Moment weiß ich nicht, wo mir der Kopf steht.“

„Das ist wie eine Autobahn“, sagt Döner-Mann Günes Yilmaz. Sein Grill profitiere davon nicht. Kaffee-Kunde Schultz ist froh, in den kommenden drei Wochen nicht beruflich von Meinersen nach Gifhorn pendeln zu müssen. „Ganz schön voll, ganz schön nervig“, sagt er über die Umleitungsroute. Irgendwie schafft er es dann doch vom Parkplatz auf die Straße nach Winkel.

Wie gut, dass Leiferder leidgeprüft sind...

An der Volkser Straße in Leiferde muss Anwohner August-Wilhelm Bartels bei der Gossenpflege aufpassen, dass ihm der Umleitungsverkehr nach Hillerse nicht über die Füße fährt. „Ich habe es mir schlimmer vorgestellt.“ Gut, Leiferder sind umleitungsleidgeprüft. Beim letzten Mal 2018 „war der Teufel los“, so der 84-Jährige, der das Eckgrundstück an der Dorfstraße hat.

Lilia Lavrinov ein paar Häuser weiter hat doppelten Umleitungsverkehr vor der Nase. Bei ihr fährt der von der B 188 und der von der L 320 nach Hillerse vorbei. Schon morgens früh sei der Lärm entsetzlich, sagt sie. Plötzlich quietscht es im Duett: Es sind die Bremsen zweier Sattelschlepper, die im Schritttempo aneinander vorbei fahren. „Da muss man die Fenster zumachen.“

„Wer die Schleichwege nicht kennt, steht im Stau“

Im Paul halten Markus Otte und Markus Walter bei Steffen Lange Schwätzchen. „Katastrophe“, winken sie ab beim Thema. „Wer die Schleichwege nicht kennt, muss im Stau stehen“, sagt Otte. Walter musste auf dem Weg hierher nach eigenen Angaben beim Abbiegen fünf Minuten warten. Dabei setze der Berufsverkehr erst in gut einer Stunde ein.

Ob es eine gute Idee der Straßenbauer ist, in Ferien solche Aktionen wegen geringerem Berufsverkehr durchzuziehen, stellt das Trio in Frage. Es sei Erntezeit. Otte: „Auf einem Dorf mit Landwirtschaft ist das keine gute Zeit für Umleitungen.“

Zu früh gesperrt: Ein Missverständnis Die Arbeiten auf der B 188 begannen am Montag, die Vollsperrung erfolgte bereits am Freitag: Das sorgte für Verdruss bei Verkehrsteilnehmern und Anwohnern der Umleitung. Die Landesbehörde erklärt das mit einem Kommunikationsproblem. „Um mit den Bauarbeiten gleich am Montagfrüh starten zu können, sollte die Sperrung am Freitag zunächst aufgebaut und zusammen mit den Ampeln im Laufe des Montag aktiviert werden“, teilte Carina Eberwein, stellvertretende Leiterin der Landesbehörde in Wolfenbüttel, auf AZ-Nachfrage mit. Durch ein Missverständnis sei die Sperrung bereits am Freitag gleich, ohne die Ampeln in Betrieb zu nehmen, aktiviert worden. Die Arbeiten sollen laut Eberwein voraussichtlich bis Anfang September abgeschlossen sein, die Vollsperrung ist bis zum Abschluss der Maßnahme erforderlich. Gut, Häuser und Campingplatz bei Brenneckenbrück bleiben erreichbar, so Eberwein. „Die ausführende Baufirma steht im Kontakt mit den Betroffenen hinsichtlich der Erreichbarkeiten und stimmt sich zu den in Abhängigkeit vom Baufortschritt zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ab.“ Den Anliegern wurde schriftlich mitgeteilt, in welchen Zeiträumen Brenneckenbrück von welcher Seite aus anzufahren ist.

Das ist der Stand der Dinge auf der B 4 in Ausbüttel

Rückfahrt: An der Einmündung in Ausbüttel staut es sich auf der B 4 in beide Richtungen. Zwischen Siedlung und Dorf Ausbüttel sind Radfahrer gerade schneller. Bürgermeister Buske ist vorsichtig optimistisch, was die Bushaltestellen-Baustelle auf der B 4 in Ausbüttel angeht. „Ich hoffe, dass wir kommende Woche die Straße freigeben können.“ Das hänge aber davon ab, dass Asphalt geliefert wird. Vielleicht kann sich Buske dann wieder in der Ribbesbütteler Heerstraße blicken lassen. Die ist immer inoffizielle Ausweichstrecke, wenn’s auf der B 4 stockt. „Ich hab da noch keine Lösung.“ Immerhin soll inzwischen die Ampel in Ribbesbüttel funktionieren.

Von Dirk Reitmeister