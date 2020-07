Gifhorn

Raus aus dem Corona-Modus, zurück in Richtung Normalität: Im Tagestreff Moin Moin wird seit Mittwoch wieder Essen für wohnungslose und arme Menschen serviert. Strenge Hygiene-Spielregeln gelten in dem kleinen Haus an der Braunschweiger Straße 56 jedoch weiterhin.

Seit dem 16. März hatte die Einrichtung an der Braunschweiger Straße dicht. „Einzelberatungen, das Waschen von Kleidung oder das Nutzen der Duschen waren allerdings möglich“, berichtet Elisabeth Behrends. Die Sozialarbeiterin gehört mit ihren Kollegen Uwe Bilau und Ralf Maletz zum Moin-Moin-Team. In der Küche wirbelt Hauswirtschaftsmitarbeiter Marcel Opitz.

Bislang Lunchpakete

„Die Versorgung der Menschen – im Normalbetrieb haben wir täglich bis zu 50 Besucherinnen und Besucher – erfolgte bisher über Lunchpakete“, ist Bilau glücklich darüber, dass Moin Moin nun wieder zu einem richtigen Treffpunkt wird. Zehn Lunchpakete gehen jedoch auch weiterhin an das Übernachtungsheim im Gifhorner Kiebitzweg.

„Für die Wiedereröffnung haben wir an einem Hygienekonzept gefeilt, das jetzt umgesetzt wird“, berichtet der Sozialarbeiter. Mundschutz-Pflicht beim Betreten des Gebäudes und beim Gang zur Toilette, Desinfektionsspender im Aufenthaltsraum und farbige Markierungs- und Abstand-Linien auf dem Fußboden: Es ist alles etwas anders als vor Corona. Auch für einen getrennten Ein- und Ausgang ist im Tagestreff – er wurde 1991 gegründet und befindet sich seit 1993 an der Braunschweiger Straße – selbstverständlich gesorgt.

„Wir haben montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr geöffnet, Essen wird von 10 bis 13 Uhr ausgegeben“, ergänzt Behrends. Allerdings ist die Aufenthaltsdauer im Moin Moin auf eine halbe Stunde begrenzt, denn an den drei Tischen dürfen insgesamt nur sechs Besucherinnen und Besucher Platz nehmen. „Durch die zeitliche Begrenzung wollen wir allen Menschen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind, eine Chance bieten, unser Angebot anzunehmen“, sagt Bilau.

Regelmäßig Desinfektionspausen

Zwischendurch immer wieder Desinfektionspausen, in denen Sitzflächen, Tische und andere Gegenstände gereinigt werden: Das Moin-Moin-Team tut alles, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. „Neu ist auch, dass wir das Essen ab sofort kostenlos ausgeben“, freut sich Uwe Bilau. Mit Geld- und Sachspenden hätten viele Gifhorner Bürgerinnen und Bürger, Firmen und anderen Institutionen – darunter auch die Tafel – Moin Moin in der Corona-Krise unterstützt, bedanken sich die Sozialarbeiter.

Einen Salatteller und einen Kaffee ließ sich am Mittwochmorgen Sascha Wojahn (43) aus Meinersen im Moin Moin schmecken. Der gelernte Metallbauer, der zuletzt bei einem Sicherheitsdienst beschäftigt war und durch Corona arbeitslos wurde, ist glücklich darüber, wieder im Tagestreff essen zu können. „Die letzte Zeit war nicht einfach, denn es fehlten soziale Kontakte“, berichtet der gebürtige Braunschweiger. Mit Freunden sprechen oder eine Runde Skat spielen – alles mit dem vorgegebenen Sicherheitsabstand: Der 43-Jährige ist froh, dass diese Möglichkeit seit Mittwoch wieder besteht. Mit dem eingeschränkten Betrieb kann Wojahn leben: „Wichtig ist, dass es überhaupt wieder einen Treffpunkt für uns gibt.“

Soziale Kontakte sind wichtig: Sascha Wojahn (r.) im Gespräch mit Sozialarbeiter Uwe Bilau. Quelle: Sebastian Preuß

Vorerst Rauchverbot

Glimmstängel sind im Moin Moin vorerst jedoch tabu. „Der Raucherbereich ist geschlossen“, erklärt Elisabeth Behrends. Der Raum sei einfach zu klein, vorgegebene Sicherheitsabstände seien dort nicht einzuhalten. Und eine weitere Änderung: Kaffee dürfen sich die Besucherinnen und Besucher nicht selbst einschänken, er wird direkt in einer Tasse an die Tische gebracht. „Wir müssten sonst andauernd die Kannen desinfizieren“, so Bilau. „Es ist eine schöne Sache, von einem Sozialarbeiter einen Kaffee eingeschänkt zu bekommen“, kommentiert Wojahn die Neuerung augenzwinkernd.

